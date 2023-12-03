不日成婚2丨金燕玲曾兩度離婚終找到真愛　跟衛詩雅分享被蘇施黃浪漫追求

▲ 金燕玲跟衛詩雅分享愛情故事。

金燕玲和衛詩雅於電影《不日成婚2》飾演奶奶和家嫂，將婆媳糾紛搬上大銀幕，寫實的對白引起觀眾共鳴。

「奶奶」金燕玲近日上「媳婦」衛詩雅的網上節目《衛食攻略》接受訪問，除談及兩次離婚經歷外，亦大發閃光彈，分享蘇施黃追求她的浪漫經過。

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金燕玲經歷多

金燕玲在節目表示，曾有記者提出有意追訪她一星期，紀錄其每天生活。

而金燕玲指：「一個女人好像我這樣經歷了這麼多，又離了兩次婚，無端白費又跟一個女人在一齊，然後又生兩次Cancer，她（記者）覺得為何一個人身上可以發生這麼多事？」

她續說：「我家人沒人需要交代，但當時我問我女兒，我說你的反應影響到我的決定。我覺得如果我有事瞞住別人，自己也會很辛苦。」她跟蘇施黃在一起前亦有詢問女兒的想法。

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與蘇施黃相識經過

衛詩雅亦大膽問金燕玲與蘇施黃本來是甚麼關係？金燕玲大方回答：「與蘇施黃本身是不熟，我們打麻將，她跟我們的麻將朋友一起飲茶。她知道我當時的處境，可能因為她喜歡我，覺得我很慘。她說人混這行我混這行，怎麼混得這麼淒涼。」

她又謂：「那時我已50歲，我貪圖你照顧我，但你是我的夥伴，我們是同住在一起，你在外面也是我的另一半。」衛詩雅說：「你們很清晰。」

金燕玲強調：「我不是因為離婚受了刺激，從此對男人沒興趣，結果喜歡女人，我完全不是這樣。我是因為她給了我一個照顧我的方案，但我不是同性戀。我當時說我不懂得的，你要做甚麼？」

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蘇施黃追到倫敦

她分享被蘇施黃追求的浪漫過程：「她追我很浪漫的，情人節飛來倫敦一日。她騙我有個朋友來倫敦有甚麼需要買，我叫她幫忙買兩隻鑊。接着她便跟我吃午餐，請我上房，我很夠膽的，甚麼都沒做只是聊天。」

她坦言：「花了5、6年時間才覺得舒適，她令我改變了想法，我不知道能捱到多久，我是以這種心態跟這個人開始，結果我跟這個人比兩段婚姻加起來長。她從來沒有逼我做任何事，我們一人一間房。」

衛詩雅不禁道：「很Sweet！」

▲ （FB圖片）

金燕玲找到真愛

金燕玲指：「（我們）生活獨立，經濟獨立，但家中的照顧她能做的都會照顧好。原來這個世界是真的有人會這樣做，但不知為甚麼我之前兩段婚姻遇到的人不是這樣。」她直言需要靠自己去感覺。

她又謂：「因為這種關係令我真正對人與人之間的真愛，以前我都是奉獻的，以前兩段婚姻也是這樣。當我們為了一個人，付出不是問題，但付出到沒有自己就是一個問題。為家庭、老公、子女付出是應該的，因為你們的關係，但是你不可以沒有自己。你應該要保持自己的興趣和工作。」

談到兩個人的感情生活，她認為：「兩個我，你們結婚就變成了我們，你們可以一起去創造我們。如果婚姻成功，我們便愈來愈大。萬一婚姻失敗，沒有了我們，但你仍有自己。兩段婚姻我都不是，為了婚姻我到了英國生活，我所有的工作都沒有了。」

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