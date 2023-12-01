【車內盜竊】的士司機如廁時遭偷去財物　警鎖定一男涉30宗同類案件

▲ 的士司機如廁時遭偷去財物， 警鎖定一男涉30宗同類泄案。

警方過去3個月先後接獲有的士司機如廁時被擊毀車窗偷去財物，於是展開調查，並獲案發現場停泊車輛的行車紀錄儀影片，鎖定疑人身份，至前日（11月29日）在深水埗將涉案男子拘捕，相信涉及最少37宗案，損失達13萬元。

東九龍總區重案組第2B隊高級督察吳銘鋒表示，賊人犯案手法純熟，針對無人看管或停泊在公廁外的士，趁司機短暫離開時打開沒有上鎖的車門，或用硬物擊碎車窗進行盜竊，犯案過程僅數秒鐘。

警方經深入調查及分析後鎖定一名目標男子，相信涉及發生在本年9至11月於九龍和新界的30宗車內盜竊及7宗未獲授權而取用運輸工具案有關，案中失竊財物包括現金及手機，總值13萬元。

至前日（11月29日）晚上探員在深水埗區進行反車內竊盜行動，期間發現目標男子立即上前截查，在其身上搜出2條百合匙及1個相信用作為破壞車窗的硬物，遂將該名40歲男子拘捕。他涉嫌車內盜竊、未獲授權而取用運輸工具及外出時備有偷竊用的物品等罪名。 吳銘鋒說，今次迅速鎖定嫌疑人身份，有賴車主提供他們停泊在案發現場車輛的行車紀錄儀影片，部份影片清楚拍下疑人犯案經過。

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記者：曾秋文