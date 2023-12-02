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【打工仔典範】中2.9億獎金翌日照上班 6旬男自詡最忠誠司機︰部門不能沒有我

家事百科 09:32 2023/12/02

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如果有一朝一日天降橫財，讓你身家多了3億，你會如何改變你的人生？加拿大就有一名打工仔，一夜之間中了彩票頭獎，獎金更高達5,000萬加元（約港幣2.9億），不過，中獎後的他翌日依然如常上班，繼續他的打工仔生涯，可見他對工作真是百分百的熱愛。

根據加拿大傳媒報道，年屆6旬的打工仔瑞奇（Pierre Richer）是1間餐飲公司的運輸部門主管，亦充當司機職務，雖人工不高，但對工作充滿熱誠。早前他和女兒到超市購買感恩節晚餐食材，並花了10加元（約港幣60元）買了2張 Lotto Max彩票，抽獎翌日，妻女看新聞對號碼時，驚覺中了頭獎，獎金更高達5,000萬加元（約港幤2.9億），女兒開心到尖叫，瑞奇以為她被蜘蛛嚇到，入房才得知中了巨額獎金，但他卻氣定神閒，只說了聲「OK」就走出房間。

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自認是公司的忠誠職員

翌日清晨4點半，瑞奇如常上班，他上台領獎、接過大支票時表示，自己購買了Lotto Max彩票30多年，中獎翌日仍如常返工，是出於對工作的熱愛和責任心，他指若不上班會影響公司，「運輸部門沒有我會無法運作」、「我不能讓他們獨自在黑暗中」。他自認是公司的忠誠職員，雖然變了億萬富翁，但他覺得生活沒有改變，沒打算退休，絕對是打工仔典範！

圓心願郊外購買房子

瑞奇指未中獎前雖然經濟不富裕，但擁有幸福家庭，獎金的確令他一家人生活更輕鬆，並可實現他的夢想，就是在市郊買一棟房子，他期待在新屋外面修剪草坪，另外他亦打算購買新車，也會出錢讓家人度假旅行，但他自己不會去，他指至少花1個月的時間，才決定下一步怎樣做。

據知Lotto Max由加拿大的全國三大彩票之一，出售中獎彩票的超市也會分得1%獎金，即50萬加元（約港幣290萬），該超市已表示會將為員工辦派對慶祝。

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責任編輯：王明芳

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