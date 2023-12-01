  • 21°C
香港時間 : 20231201日 (週五) 18:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

社內相親丨Anson Lo為與Hanna親熱操肌　Edan錫沈殷怡不覺得尷尬

娛樂 17:34 2023/12/01

分享：

分享：

熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

教主Anson Lo與Hanna在《社內相親》感情逐漸升溫。

MIRROR成員盧瀚霆 (Anson Lo) 及呂爵安 (Edan)，夥拍陳漢娜 (Hanna)、沈殷怡 (Shirley) 主演ViuTV劇集《社內相親》，隨著劇情發展，Anson Lo與Hanna、Edan與Shirley兩對CP的感情逐漸升溫，最令觀眾期待的親熱戲份更會於下周開始陸續上演。

港版《社內相親》兩位男主角Anson Lo及Edan為拍相關場口，事前都有刻意戒口及操肌，務求以最fit身型示人。

社內相親丨教主Anson Lo演總裁自爆「唔知點錫」　呂爵安竟對劇集成績不抱期望【有片】

Anson Lo為拍《社內相親》與Hanna親熱戲刻意戒口及操肌。

教主為求完美狂操肌

不過力求完美的Anson Lo透露最擔心自己在鏡頭前唔夠大隻：「做開gym嘅人都知道，肌肉膨漲得快又收縮得快，所以停機期間都要爭取時間拉吓橡筋，谷一谷啲肌肉。我仲好仔細咁問攝影哥哥啲近鏡會唔會影到手臂，如果會就再谷行少少！」 
 
至於Edan劇中與Shirley亦有不少親熱戲份，其中一場更講述二人酒後在房間激吻，畫面讓人臉紅心跳。

Edan笑言在《社內相親》與Shirley吻了幾次，已不覺得尷尬。

Edan拍錫戲不尷尬

談到拍攝感受，Edan笑言：「本身拍呢一幕之前都同Shirley錫過幾次，所以都唔會覺得好尷尬，不過就有啲緊張。」

他續指：「因為今次比之前幾次多咗啲走位，其中要邊錫邊轉圈先係最難，好彩呢場戲主要係呈現一啲酒後嘅零碎畫面，唔自然嘅位都可以剪走！」 

最新影片推介：蔣祖曼專訪

TOPick柴犬追星
羅密歐與祝英台丨蔣祖曼不認個性蝕底對演戲保持初心　不懂「計算」盡力做好每個角色

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

社內相親丨教主Anson Lo演總裁自爆「唔知點錫」　呂爵安竟對劇集成績不抱期望【有片】
20:03 2023/11/26
社內相親丨教主Anson Lo演總裁自爆「唔知點錫」　呂爵安竟對劇集成績不抱期望【有片】
MIRROR丨12子巡遊慶祝出道5周年　分三車出巡會見鏡粉【多圖】
16:33 2023/11/01
MIRROR丨12子巡遊慶祝出道5周年　分三車出巡會見鏡粉【多圖】
MIRROR丨12子迪士尼賀出道5周年　Jer變「土豪」Edan回應FC解散【有片】
14:20 2023/11/01
MIRROR丨12子迪士尼賀出道5周年　Jer變「土豪」Edan回應FC解散【有片】
MIRROR丨迪士尼慶祝出道5周年　鏡粉一早赴樂園準備會見12子【多圖】
12:33 2023/11/01
MIRROR丨迪士尼慶祝出道5周年　鏡粉一早赴樂園準備會見12子【多圖】

你可能感興趣

社內相親丨教主Anson Lo演總裁自爆「唔知點錫」　呂爵安竟對劇集成績不抱期望【有片】
20:03 2023/11/26
社內相親丨教主Anson Lo演總裁自爆「唔知點錫」　呂爵安竟對劇集成績不抱期望【有片】
MIRROR丨12子巡遊慶祝出道5周年　分三車出巡會見鏡粉【多圖】
16:33 2023/11/01
MIRROR丨12子巡遊慶祝出道5周年　分三車出巡會見鏡粉【多圖】
MIRROR丨12子迪士尼賀出道5周年　Jer變「土豪」Edan回應FC解散【有片】
14:20 2023/11/01
MIRROR丨12子迪士尼賀出道5周年　Jer變「土豪」Edan回應FC解散【有片】
盧瀚霆 呂爵安 陳漢娜 沈殷怡 社內相親 ViuTV 電視劇 Mirror

最高瀏覽

【高度戒備】屯門蝴蝶灣大批警員集結　荷槍實彈手持盾牌武器
【高度戒備】屯門蝴蝶灣大批警員集結　荷槍實彈手持盾牌武器
急症室最長等候時間（12月01日 時間16:05）
急症室最長等候時間（12月01日 時間16:05）
關楚耀結婚丨關楚耀與網紅空姐結婚　太太Joann戴18隻龍鳳鈪超豪出嫁
關楚耀結婚丨關楚耀與網紅空姐結婚　太太Joann戴18隻龍鳳鈪超豪出嫁
新聞女王丨阿佘再度示範喊戲多元演法　林景程客串數秒勁搶鏡
新聞女王丨阿佘再度示範喊戲多元演法　林景程客串數秒勁搶鏡
著名臨床心理學家顧修全博士離世　不敵肺炎終年73歲
著名臨床心理學家顧修全博士離世　不敵肺炎終年73歲