社內相親丨Anson Lo為與Hanna親熱操肌　Edan錫沈殷怡不覺得尷尬

▲ 教主Anson Lo與Hanna在《社內相親》感情逐漸升溫。

MIRROR成員盧瀚霆 (Anson Lo) 及呂爵安 (Edan)，夥拍陳漢娜 (Hanna)、沈殷怡 (Shirley) 主演ViuTV劇集《社內相親》，隨著劇情發展，Anson Lo與Hanna、Edan與Shirley兩對CP的感情逐漸升溫，最令觀眾期待的親熱戲份更會於下周開始陸續上演。

港版《社內相親》兩位男主角Anson Lo及Edan為拍相關場口，事前都有刻意戒口及操肌，務求以最fit身型示人。

社內相親丨教主Anson Lo演總裁自爆「唔知點錫」 呂爵安竟對劇集成績不抱期望【有片】

▲ Anson Lo為拍《社內相親》與Hanna親熱戲刻意戒口及操肌。

教主為求完美狂操肌

不過力求完美的Anson Lo透露最擔心自己在鏡頭前唔夠大隻：「做開gym嘅人都知道，肌肉膨漲得快又收縮得快，所以停機期間都要爭取時間拉吓橡筋，谷一谷啲肌肉。我仲好仔細咁問攝影哥哥啲近鏡會唔會影到手臂，如果會就再谷行少少！」



至於Edan劇中與Shirley亦有不少親熱戲份，其中一場更講述二人酒後在房間激吻，畫面讓人臉紅心跳。

▲ Edan笑言在《社內相親》與Shirley吻了幾次，已不覺得尷尬。

Edan拍錫戲不尷尬

談到拍攝感受，Edan笑言：「本身拍呢一幕之前都同Shirley錫過幾次，所以都唔會覺得好尷尬，不過就有啲緊張。」

他續指：「因為今次比之前幾次多咗啲走位，其中要邊錫邊轉圈先係最難，好彩呢場戲主要係呈現一啲酒後嘅零碎畫面，唔自然嘅位都可以剪走！」

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