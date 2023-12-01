百載同心 成就輝煌 曾璧山（崇蘭）中學百周年校慶 文化教育界嘉賓到場祝賀

為慶祝曾璧山（崇蘭）中學100周年，校方日前（2023年11月25日）舉行校慶典禮。當天，數百名校友、社會賢達、教育界、文化界的嘉賓親臨現場，共同見證及祝賀學校踏入新里程。該校同日晚舉行校慶晚宴，師生、校友、家長、各方夥伴好友踴躍參與，歡聚一堂，場面相當熱鬧，同慶百年一度之盛事。

▲ 校內放置了由100個由沙田中、小學生製作的燈座推疊而成的展品，吸引不少嘉賓留影。

百周年啟動禮 邁向新里程

典禮邀得中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室新界工作部李功勛副部長、香港大學饒宗頤學術館館長李焯芬教授GBS, SBS, JP、民政事務總署沙田民政事務助理專員鄭奕文先生、香港警務處沙田警區指揮官梁子健總警司、立法會議員李世榮先生MH, JP、國際知名教育專家，前香港中文大學教育學院院長，崇蘭校友杜祖貽教授BBS、新巿鎮文化教育協會會長，前香港中文大學教務長，崇蘭校友何文匯教授MH, JP、崇蘭中學第二任校長，曾璧山居士接任人徐憲清出席。

一眾嘉賓共同主持百周年啟動禮，象徵曾璧山（崇蘭）中學即將開展另一個百年教育大計，為建立一所既注重學生發展、同時亦重視培育學生成長的學校而努力，並創造更多輝煌時刻。

▲ （左起）曾璧山（崇蘭）中學何沛勝校長、沙田民政事務助理專員鄭奕文先生、沙田警區指揮官梁子健總警司、中聯辦李功勛副部長、曾璧山（崇蘭）中學黃真如校監、香港大學饒宗頤學術館館長李焯芬教授GBS,SBS,JP、杜祖貽教授、何文匯教授、立法會議員李世榮先生MH, JP、徐憲清校長、曾璧山（崇蘭）中學李美詩校董。

承先啟後 薪火相傳百年

該校百年來經歷了無數變遷，黃真如校監致歡迎辭表示，曾璧山居士師承晚清大儒陳子褒先生（崇蘭），後曾居士於20世紀初移居香港，為紀念恩師創立崇蘭學校；後崇蘭舊生為了紀念曾校長的教誨，於1990年成立了曾璧山中學；為了延續崇蘭學校近百年的悠久歷史，以及發揚曾璧山居士及崇蘭先生兩位先賢的崇高教育理念，兩校於2021年結合為曾璧山（崇蘭）中學，如今成就百年校慶，意義非凡。她分享了曾璧山居士創辦崇蘭學校的初心與艱辛，並特別提到：「曾居士身處以男士為主導的年代，排除萬難創辦學校，為廣大失學兒童提供免費教育。」寄語學校師生弘揚曾校長及崇蘭先生的辦學理念，以培育萬世良才為目標。

主禮嘉賓李焯芬教授 GBS. SBS, JP於致辭時表示：「百年前的社會未如今天般富足發達，亦未有免費教育，很多人沒有機會讀書，曾璧山居士因應當時的社會環境而創辦學校，因此百周年校慶不單單是慶祝活動，亦是值得紀念的歷史時刻，藉此緬懷曾璧山居士。」他勉勵一眾同學好好學習，傳承曾校長對於建設美好的人類社會的精神，亦相信同學即使面對競爭劇烈的社會環境，也能像曾校長與一眾校友一樣，擁有傑出成就。

學校過去培育精英人才無數，中聯辦辦公室新界工作部李功勛副部長於致辭時肯定學校的辦學理念及成就，指學校著重培養學生的優良品德，著重社會責任培育，學生敦品勵學，老師深受學生與家長歡迎，而且過去幾年積極參與社區活動、舉辦內地交流團、積極推動學生參加社會服務。「期望同學提升愛國情懷，把握人生方向，發揚貢獻精神，為學校下一個百年輝煌作出貢獻。」

沙田民政事務助理專員鄭奕文先生於致辭時表示：「曾璧山（崇蘭）中學重視學生在德、智、體、群、美的全面發展，致力啟發學生潛能。透過多元化活動和計劃，讓不同能力的學生發揮才華，培養獨立思考同分析能力，成為才德兼備的公民。希望學校繼續培育有抱負、有視野、具正向思維的新一代。」

非凡才藝 展耀風華

為了帶動學生全人發展，為學生帶來不同的學習體驗，學校近年不遺餘力投放資源更新科技設備、升級不同的校園設施。該校於慶典中為觀眾呈獻精彩的無人機表演及燈光表演，聲光互動、奇光幻影，展示出先進科技與藝術的結合。

此外，該校學生多才多藝，上演了一連串多采多姿、有動有靜的表演，包括舞蹈、集誦、步操樂團、雜耍、粵劇等，其強大的凝聚力、團隊合作能力和表演才華，令一眾嘉賓大為讚賞。其中表演粵劇的同學功架十足，扮相維妙維肖，全場拍掌叫好。除了一眾學生利用自己的才藝為學校慶祝之外，更有老師聯同學生上演鋼琴對奏，另外師生合唱團憑歌寄意，獻唱該校百周年校慶主題曲《莘莘百載》，道出學校多年來堅守的使命，令莘莘學子積極成長、發光發熱，令觀眾為之動容，掌聲不斷，亦將氣氛推向高潮。

▲ 同學將韓國最流行既Kpop舞步，揉合街舞既舞蹈技巧，例如Popping、House、Locking等，為觀眾帶來耳目一新的表演。

▲ 同學誦讀梁啟超先生所寫的《少年中國說》，寄語年青一代努力自強。

▲ 雜耍表演講求高度專注力、身體四肢協調，表演的同學曾多次公開表演並屢獲殊榮。

▲ 該校步操樂團經常應邀在社區演出，結合步操與樂器演奏，除有軍威陣容外，更表現出同學青春活力的一面。

▲ 粵劇學會的同學演出「水漫金山」，戲曲經過重新編排，突顯出中國傳統價值觀中對｢情｣的理解。

▲ 該校老師帶領兩位同學為大家呈獻一段精彩的鋼琴對奏，展示出現老師對學生因材施教，令學生學有所成的過程。

▲ 數十位老師及同學組成的合唱團，傾情獻唱。

革新校園設施 文物展近觀龍袍聖旨

為紀念曾璧山居士創校百載的歷史時刻，該校革新了多項校園設施，何沛勝校長於校慶典禮開始前陪同一眾嘉賓遊覽校園，並進行蘭苑揭幕、傅德楨圖書館剪綵、百周年碑誌揭幕等儀式。

早前曾璧山（崇蘭）中學與華夏文物收藏家組織「昔珍薈舍」合辦「昔珍瑰寶·展耀中華—商代至清代」文物展，將學校圖書館變身成為展覽館，在校內共展出70多件價值不菲珍藏，部分稀世文物更是首度展出，包括清代帝王的龍袍和聖旨，以及古代青銅器和錢幣等，助學生和公眾了解中國古代的藝術成就和社會面貌。嘉賓細心觀賞價值不菲的藏品，對文物展讚嘆連連。

▲ 一眾嘉賓於蘭苑留影。

▲ 學校圖書館變身一變成為文物展覽館，展出稀世藏品。

為繼續與大眾分享辦學特色與學生成就，該校將於2024年3月初假「沙田大會堂展覽廳」舉辦曾璧山（崇蘭）中學百周年校慶師生視藝作品展，並於2024年4月至5月舉辦百年校慶公開課教研分享。

(特約)