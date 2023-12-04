【基本法23條】鄭雁雄：香港應按時完成本地立法　李家超：正全力準備明年完成

▲ 國家憲法日。（中聯辦圖片）

12月4日是「國家憲法日」，港府、中聯辦合辦座談會，主題是「憲法與中國式現代化」。特首李家超、中聯辦主任鄭雁雄、駐港國安公署署長董經緯等出席。

李家超致辭時提到，《基本法》第二條「全國人民代表大會授權香港特別行政區依照本法的規定實行高度自治，享有行政管理權、立法權、獨立的司法權和終審權」。「授權」二字點出了中央的全面管治權是香港特區高度自治權的源頭。維護和落實中央全面管治權，也是從根本上保障特別行政區的高度自治權。

就維護中央全面管治權和保障香港特區高度自治權，李家超認為，有三點必須做。一是堅決落實「愛國者治港」，呼籲嘉賓和市民踴躍投票；二是必須培育愛國新一代；三是必須完善維護國家安全法律制度的話執行機制。政府正全力準備《基本法》第23條本地立法，使其與《香港國安法》聯合起來，成為有效維護國家安全的法律系統。

鄭雁雄致辭時指出，憲法引領保證香港參與國家現代化建設、保持長期繁榮穩定。在中國式現代化新征程中，主動擔當作為是香港必須履行的憲制責任。維護國家安全是憲法規定的所有中國公民的共同義務，更是特區必須履行好的憲制責任。「香港應堅定不移實施好香港國安法，依法懲治危害國家安全的行為和活動，按時完成基本法第23條本地立法，營造良好的安全發展環境，為世界各地的創業者投資者來港投資興業，創造更加穩定的營商環境，推動形成國安家好、法治港興的新局面。」

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責任編輯：林曉君