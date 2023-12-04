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【香港經濟】香港淪「國際金融中心遺址」？　陳茂波籲內地網民多來港玩就知道國際大都會特色和優勢

政治 16:52 2023/12/04

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陳茂波呼籲內地網民親自到港看一看。（曾耀輝攝）

香港疫後的經濟復甦未如預期，財政司司長陳茂波表示，本年度綜合赤字略超越1000億元，預告明年挑戰大，再錄赤字可能在所難免。對於香港被形容為「國際金融中心遺址」，陳茂波呼籲內地網民多來港「睇下、玩下」，就會知道香港這個國際大都會的特色和優勢，但承認香港今年股票市場疲弱。

賣地流標增  財爺：屬短暫、有序調整

今日財經事務委員會上，陳茂波在會上匯報香港整體經濟最新狀況。新民黨立法會議員何敬康提到今年賣地流標情況加劇，關注政府有何對策。陳茂波承認賣地收入及樓市交投量減少，但他認為只是短暫的現象，相關情況屬有秩序的調整。

選委界立法會議員尚海龍則關注夜經濟對整體經濟能作多大貢獻，他亦關心政府會否延長明年到期的電動車一換一計劃。陳茂波指夜經濟活動的目的是希望鼓勵市民出外消費，並希望得到社會各界支持，「一起搞返旺香港，人氣旺就財旺。」

至於電動車一換一計劃方面，陳茂波指香港地少人多，政府的政策一向以公共交通工具為骨幹，而現時電動車選擇增加，價錢亦相對降低，當局會再對一換一計劃作研究。

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記者：戴朗希

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