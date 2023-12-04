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【港區國安法】周庭棄保決定不再回港　外交部：強烈譴責挑戰法治不負責行為

政治 15:55 2023/12/04

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周庭決定不按時回港向警方報到。（周庭Facebook圖片）

涉違反《港區國安法》、獲准保釋候查的前香港眾志成員周庭在社交平台表示，正於加拿大升學，不會按時回港向警方報到。在北京，外交部強烈譴責公然挑戰法治的不負責行為，強調中國是法治國家、香港是法治社會，任何人都沒有法外特權，任何犯罪行為必然受到法律懲處。

警方國安處今晨發聲明嚴厲譴責，不點名陳述周庭涉案、被捕、獲保釋候查過程，形容周庭在保釋候查期間，每次均按時向警方報到，態度合作。早前向警方透露希望能到外地升學，並提供文件證明已被取錄，因此警方國安處於今年9月向她發回旅遊證件，並延長她的保釋至12月。國安處呼籲周庭懸崖勒馬，「不要選擇走一條不歸的路，一生背負『逃犯』之名。」

周庭昨晚在社交平台透露，自己身在加拿大多倫多，本來年底要就《港區國安法》回港報到，經過深思熟慮，包括考慮到香港的形勢、自身安全、生理和心理健康，「我決定，不回去報到了，也大概一輩子不會回去了。」

赴加升學條件  周庭：寫悔過書+赴深圳參觀一日

周庭續指，今年7月初，國安告知，如果想到加拿大升學，需在國安處人員陪同下，到深圳一日。8月，在5名香港國安人員陪同到深圳參觀「改革開放展覽」和騰訊總部等。又指被要求我寫下「悔過書」，承諾今後不會再參與過往的政治活動，也不會與學民和眾志的成員聯絡。

對於今次事件，會否令警方收緊涉國安法案疑犯的保釋條件，行會成員、資深大律師湯家驊認為，每宗案件情況不同，相信警方會仔細評估，根據案情需要和嚴重性作決定。

周庭接受日媒訪問時承認，已向加拿大申請政治庇護，目前正審核中。

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責任編輯：林曉君

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