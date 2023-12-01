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【文化藝術】港鐵中環站展出99個瓷畫作品　特首夫人親繪鑽石山站地標

社會 17:50 2023/12/01

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港鐵展出以99個港鐵站及其鄰近的地標為題繪製的瓷畫作品。

位於港鐵中環站J出入口的「港鐵‧藝術」展廊，由今日起（1日）至明年1月14日將展出居港韓裔及本地瓷畫和藝術愛好者，以99個港鐵站及其鄰近的地標為題繪製的瓷畫作品，其中包括由特首夫人林麗嬋創作的作品。

這個名爲「瓷藝之旅：跨越文化的交融」的展覽，集合90多位瓷畫家的心血結晶，並由韓裔書法家Lucia Choi以其獨特的筆跡，為各車站名逐一題字。參展的瓷畫創作人沿着港鐵網絡，選取具代表性的地標，展現港鐵網絡與地區的連繫以及香港和韓國文化的交流互動。

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值得留意的是，今次展覽其中一件作品，是由特首夫人林麗嬋創作的鑽石山站作品，於瓷碟上繪的圖案為志蓮淨苑，是毗鄰該站的著名景點，而韓裔書法家Lucia Choi亦在碟上題上鑽石山站的韓文字。另一件代表朗屏站的作品，則是運輸及物流局局長林世雄太太蕭詠儀的作品。此外，國際瓷畫家及教師會會長蕭妙姿、韓國瓷畫家李泰玉亦有參與創作，同場展出展出60位本地學生的瓷繪藝術品，藉以鼓勵年輕人參與藝術。

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於「港鐵‧藝術」的展覧在1月14日結束後，以99個港鐵站及其鄰近的地標為題繪製的瓷畫作品將於明年1月16日至3月20日移師到港鐵上環站及西灣河站展出。

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記者：黃穎津

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