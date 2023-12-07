新聞女王丨陳若思演何依婷妹妹獲讚　J2女神Amber飲食清淡堅持每天運動

▲ 陳若思（Amber）身材很Fit！

TVB台慶劇《新聞女王》每晚熱播，劇中多位角色都十分搶鏡，其中曉薇（何依婷飾）妹妹Yuki（陳若思飾）不論造型或舉止亦成網民熱話，更被大家截圖討論。此外，其角色在《新聞女王》最終悲劇下場，更是令觀眾心痛。

有J2女神之稱的陳若思（Amber）身型Fit爆，她跟TOPick分享其飲食及運動習慣。

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新聞女王丨激瘦參選港姐

Amber自2019年11月開始減肥，「直到2020年已瘦了很多，應該是人生癲瘋狀態。」

在2020年，Amber參加《香港小姐競選》：「選港姐時很瘦，瘦到有脫水的情況，有一、兩天不進食只喝水，整排肋骨也看得見。事前知道那星期需要穿泳衣見記者，覺得脫水會好看點，那時經常頭暈，亦未見過自己那麼瘦，家人指那是我身型最癲瘋之時。」

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新聞女王丨日常清淡飲食

當時的Amber沒有做運動，「因為已經太累了，只在飲食上調節。當時人人都吃沙律，我也吃沙律，而且其他時間是不會進食。對我來說，進食只為充飢，如非到死其實是不用進食。」

她透露飲食習慣，「我會令自己很飽，吃的食物通常都是低卡及低脂食物，不會令自己肥胖。第一餐一定會吃蒟蒻飯或蒟蒻麵，它會膨脹且不會令人肥胖，能令身體覺得不肚餓，下午不會想吃太多。」

她續說：「多菜少肉為主，特意不吃一些很精緻的食物，如蛋糕、油炸食物，或一些重覆烹調的食物。」

她吃原形食物為主，「烚墨魚丸、蒸魚，都是簡單的味道，吃得多但不會肥。」

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新聞女王丨穿壓力襪睡覺

身為J2女神的Amber擁有不少女生心目中的理想身型，不過Amber卻未感滿意，「整個人的比例是下身肥胖，上身則偏瘦，找很多方法去減下身，試過中藥的埋線、通淋巴等。有時會穿上壓力襪睡覺，穿足一星期。」

她覺得「搣腳」有助清腫，「就當是搣脂，第二日會覺得瘦了，雖然有手指印但不太顯眼，腫才更顯眼。」

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新聞女王丨每天勤做運動

現在的Amber每天都會做運動，「每天做400下Sit-up（仰臥起坐）和1分鐘Plank（平板支撐），我不能每天做半小時運動，這都很辛苦，但這樣5分鐘便能完成。」

她建議大家：「覺得多的話，開始就50、100、150、200下，慢慢去做但不要停，停了之後便永遠不會再做。我從50下開始。」

Amber的目標是希望能做到5分鐘Plank和500下Sit-up。

記者：梁樂欣

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