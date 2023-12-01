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【餐飲優惠】美心手遊「eatie」送餐飲券、鐵板餐 　300間店打卡及製作虛擬美食贏獎賞

社會 17:52 2023/12/01

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

美心手遊「eatie」送餐飲券、鐵板餐 ，300間店打卡及製作虛擬美食羸獎賞。（美心提供）

美心集團首個結合實體及虛擬的Web3美食手遊「eatie」 推出打卡贏禮券活動。由12月4日至31日，到香港近300間美心西餅、東海堂、美心MX 或香港地的實體店舖打卡，即有機會獲得限定遊戲道具及飲食獎賞。

點擊圖片放大
+2

玩家到4個合作品牌的實體店舖，掃描限定任務的二維碼，即有機會於eatie世界獲得多款聖誕造型杯，儲夠指定數量就可以贏得全新餐飲禮券。

童學園
啟發潛能寓學習於興趣　培基書院體驗式課程　學以致用培養世界觀

Chef eatie除了推出限定打卡任務，亦帶來新一期 eatie Challenge。玩家在12月9日中午12時至12月14日中午12時間，於eatie成功製作3個或以上「香港地」鐵板餐，即可獲得 100 個 「口水幣」及「香港地聖誕鐵板餐減HK$25優惠」電子禮券一張。

在挑戰期間內成功製作最多鐵板餐的首5名玩家，可領取「香港地免費鐵板餐一份」電子禮券一張。

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責任編輯：陳麗娜

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