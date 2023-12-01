【創科發展】內地龍頭科企「地平綫」科技園設研發中心　擬5年內投資30億元聘百人

▲ 地平綫明年將於科學園成立創新研發中心。（資料圖片）

港府近年全力推動創科發展，積極「搶人才」和「搶企業」。在創新局和引進重點企業辦公室共同策劃下，科技園公司今日（1日）與內地汽車智能晶片企業地平綫（Horizon Robotics）簽署合作備忘錄，地平綫明年將於科學園成立創新研發中心，預計在2028年前投資約30億元，並招聘逾百人科研團隊錄，集中研發智能駕駛解決方案、發展軟件和硬件設計，及培育人才。

地平綫始創人兼首席執行官余凱指，期望透過落戶香港，助香港留住人才，令優秀的科研人才不需到外地或內地尋求發展機會，形容本港計算機工程及電子工程領域，均有很強的研究人員，未來會加強招聘，相信香港會在公司拓展國際市場計劃上，扮演重要角色；

余凱又指，未來或會跟香港以至粵港澳大灣區的製造商合作，促進區域製造業發展。另提到受金庸武俠小說電視劇影響，對香港特別有感情，形容現今世代的「華山論劍」就在創科，比的是「誰真正通過科技創新，給人類作出更大貢獻。」

香港科技園公司主席查毅超稱，香港能協助地平平綫再整理加工，進一步擴展國際市場，且香港擁有5所全球排名100內的優秀大學，超過100位從事微電子相關的研發教授 ，有利企業招聘高端的人才。

他續稱，科學園現有近250家微電子相關企業，建立了蓬勃創科生產圈，元朗創新園的微電子中心亦將在明年啟用，料會加快微電子研究的商品化及產業化，助香港建設為國際創新科技中心。

創科局局長孫東表示，地平綫是國家智能電動車、微電子的龍頭企業，過去幾年在國家以至世界市場上發展迅速，相信這種國際頂尖企業來落戶香港，是對香港推動高質量發展、新型工業化發展的一個巨大支持。

他又指，新一份，施政報告提出一系列利好措施，包括建立「新型工業發展辦公室」、「新型工業加速計劃」等後，陸續收到了眾多龍頭企業查詢，表示有意落戶香港，政府下一步會與香港各個持份者進一步加大招商引資的力度，加速香港國際創新科技中心的建立。

另外，孫東提到，去年國家招收第4批預備航天員時，首次在港選拔載荷專家，很高興香港有載荷專家候選人已成功進入最後定選階段，結果很快公布。政府今後會進一步支持在港開展與航天相關的教育與科研活動，多舉辦航天科技展等科普活動，培養更多航天科技人才。

以「首間港版SpaceX」自居的上市公司「香港航天科技」，近期頻頻爆出負面消息，有多名董事辭任。孫東說對於個別企業在發展過程中的情況，政府不作具體評論，但支持重點企業在香港發展建立生產線，包括航天產業發展是香港一貫政策，會繼續支持眾多企業在香港發展，特別是在有關的新興領域，能在香港找到新發展空間。

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責任編輯：梁薾心