【走私動物】內地走私集團涉將寵物運進本港　海關檢2狗3貓拘2人

▲ 海關偵破集團式跨境走私動物案。（曾秋文攝）

海關偵破集團式跨境走私動物案。海關有組織罪案調查科特別調查第2組指揮官張文傑表示，根據情報分析發現一個內地走私集團將寵物從內地運進本港。

今日（1日）凌晨零時許，人員在沙頭角中英街發現目標人士，將裝有寵物尼龍袋交到中英街內屬香港範圍的店舖。海關人員馬上到店舖進行搜查，在內發現3隻貓和2隻狗，經調查後拘捕一名47歲本港男子和一名61歲內地女子，涉嫌狂犬病條例下在未有在漁護署發出許可證下將動物輸入本港。相信涉案男子負責將寵物送往本港。

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案中檢獲的5隻寵物售價每隻約3至6萬元，合共約22萬元，隨後已交由漁護署看管及作120天的檢疫。海關表示，被捕男子的社交媒體帳戶內，聲稱可以替顧客作寵物跨境運送服務，直至今年9月，海關撿獲的走私動物案有15宗，較去年的8宗稍為上升。

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記者：曾秋文