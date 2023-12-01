  • 21°C
香港時間 : 20231201日 (週五) 18:45
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【走私動物】內地走私集團涉將寵物運進本港　海關檢2狗3貓拘2人

社會 17:56 2023/12/01

分享：

分享：

熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

海關偵破集團式跨境走私動物案。（曾秋文攝）

海關偵破集團式跨境走私動物案。海關有組織罪案調查科特別調查第2組指揮官張文傑表示，根據情報分析發現一個內地走私集團將寵物從內地運進本港。

今日（1日）凌晨零時許，人員在沙頭角中英街發現目標人士，將裝有寵物尼龍袋交到中英街內屬香港範圍的店舖。海關人員馬上到店舖進行搜查，在內發現3隻貓和2隻狗，經調查後拘捕一名47歲本港男子和一名61歲內地女子，涉嫌狂犬病條例下在未有在漁護署發出許可證下將動物輸入本港。相信涉案男子負責將寵物送往本港。

點擊圖片放大
+2

案中檢獲的5隻寵物售價每隻約3至6萬元，合共約22萬元，隨後已交由漁護署看管及作120天的檢疫。海關表示，被捕男子的社交媒體帳戶內，聲稱可以替顧客作寵物跨境運送服務，直至今年9月，海關撿獲的走私動物案有15宗，較去年的8宗稍為上升。

童學園
啟發潛能寓學習於興趣　培基書院體驗式課程　學以致用培養世界觀

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：曾秋文

相關文章

【在囚人士】​荔枝角收押所懲教人員遭男囚襲擊　面部受傷送院治理
今日 15:23
【在囚人士】​荔枝角收押所懲教人員遭男囚襲擊　面部受傷送院治理
【偽造發票】涉虛構公司兼偽造約38萬元發票　出版社前員工認8罪判囚20個月
今日 16:15
【偽造發票】涉虛構公司兼偽造約38萬元發票　出版社前員工認8罪判囚20個月
【天降玻璃】銅鑼灣利園二期玻璃幕牆爆裂　兩女途人遭玻璃雨濺傷
今日 16:24
【天降玻璃】銅鑼灣利園二期玻璃幕牆爆裂　兩女途人遭玻璃雨濺傷
【司法覆核】前警員違紀被革職剝奪退休福利　指聆訊不公求推翻決定
今日 17:04
【司法覆核】前警員違紀被革職剝奪退休福利　指聆訊不公求推翻決定
【車內盜竊】的士司機如廁時遭偷去財物　警鎖定一男涉30宗同類案件
今日 17:19
【車內盜竊】的士司機如廁時遭偷去財物　警鎖定一男涉30宗同類案件

你可能感興趣

【在囚人士】​荔枝角收押所懲教人員遭男囚襲擊　面部受傷送院治理
今日 15:23
【在囚人士】​荔枝角收押所懲教人員遭男囚襲擊　面部受傷送院治理
【偽造發票】涉虛構公司兼偽造約38萬元發票　出版社前員工認8罪判囚20個月
今日 16:15
【偽造發票】涉虛構公司兼偽造約38萬元發票　出版社前員工認8罪判囚20個月
【天降玻璃】銅鑼灣利園二期玻璃幕牆爆裂　兩女途人遭玻璃雨濺傷
今日 16:24
【天降玻璃】銅鑼灣利園二期玻璃幕牆爆裂　兩女途人遭玻璃雨濺傷
罪案 沙頭角 漁護署 走私 服務 海關 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【高度戒備】屯門蝴蝶灣大批警員集結　荷槍實彈手持盾牌武器
【高度戒備】屯門蝴蝶灣大批警員集結　荷槍實彈手持盾牌武器
急症室最長等候時間（12月01日 時間16:05）
急症室最長等候時間（12月01日 時間16:05）
關楚耀結婚丨關楚耀與網紅空姐結婚　太太Joann戴18隻龍鳳鈪超豪出嫁
關楚耀結婚丨關楚耀與網紅空姐結婚　太太Joann戴18隻龍鳳鈪超豪出嫁
新聞女王丨阿佘再度示範喊戲多元演法　林景程客串數秒勁搶鏡
新聞女王丨阿佘再度示範喊戲多元演法　林景程客串數秒勁搶鏡
著名臨床心理學家顧修全博士離世　不敵肺炎終年73歲
著名臨床心理學家顧修全博士離世　不敵肺炎終年73歲