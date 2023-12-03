不離不棄｜父母成植物人、患心臟病難自理　孝順女棄社交全心照顧：盼上天放我一馬

▲ 內地一名女子的父母身體分別出現嚴重問題，她除了工作之外需每日兩邊走照顧二人。

堅強面對只盼迎來曙光，一名內地女生的母親一年前因心臟驟停變成植物人，期間父親亦因心臟病需做心臟手術。家庭遭逢巨變令她耗盡積蓄，但她為父母努力撐下去，兩邊走盡力照料，每日為母親餵食、抹身、按摩，只盼她有一日能完全醒過來。

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來自四川的31歲姓王女子不時在小紅書分享自己照顧植物人媽媽的日記。去年6月，王女的母親突然心臟驟停昏迷，父親發現時立刻為她急救，送院後母親因心臟停止時間太長致腦部缺氧嚴重，經搶救終於恢復心跳，卻不幸成為植物人。王女憶述母親剛在3個月前完成身體檢查，結果一切正常，醫生也未能找出母親心臟驟停的成因。

犧牲消閒時間 全心照顧雙親

王女盡花所有積蓄為母親治療，希望有一天她會醒過來。未料噩耗接二連三，王女的父親罹患心臟病，需要動手術換心瓣膜，自此王女要兩邊走，照顧住院準備動手術的爸爸和植物人媽媽。

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每日餵食抹身按摩

雖然平日有看護幫忙，但王女除工作以外所有時間都全心全意照顧父母，「沒有再旅行、買衣服、逛街、朋友聚會」，放假日子從早上6時開始為母親打點一切。首先她會將早餐打成泥，透過喉嚨造口餵食母親，早餐後要清潔造口，防止有食物殘渣導致細菌感染。

其後她會將母親的藥丸磨成粉，再定時量體溫，一日3次。接著她要為幫母親按摩，從手腳開始，再做全身伸展。平日她會準備一些水果，例如蘋果、香蕉和火龍果等，連同溫熱的牛奶打成水果奶餵給母親。她知道母親喜歡小朋友，特地邀請鄰家小朋友到家中陪伴母親，希望能夠為她帶來一些感官刺激，幫助病情。

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堅強面對逆境 期盼母親會醒來

王女由母親成為植物人那天起，每天記錄著康復的過程，期盼總有一天看到母親徹底醒過來，父母都恢復健康，一家人可以共聚天倫。儘管康復的過程很漫長，也曾經歷軟弱的時候，但她從不在父母面前流眼淚，

我抱怨過生活，可我從未放棄過生活。我一次次的反問，為甚麼我的30歲會如此艱難，我從未覺得過去那麼多年的拼命一樣工作賺的積蓄在一年內全部給了醫院……我相信你（上天）也看到我的艱難了，抬抬手，放我一馬。

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責任編輯：羅嘉欣