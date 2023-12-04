尖子透視｜憑2D動畫成首名港人角逐學生奧斯卡　藝術才女盼將舊香港呈現世界舞台

▲ 藝術才女繆心怡（Rachel）憑原創2D動畫《走開啦，太陽》入圍第 50 屆學生奧斯卡決賽八強。

發展個人興趣，可以尋到屬於自己的天地。22歲港產動畫師繆心怡（Rachel）原創的3分鐘2D動畫，在2500多部世界作品中突圍而出，入圍第2023年美國「學生奧斯卡」八強，把舊香港特色帶上世界舞台。

得獎作品《走開啦，太陽》（The Sun is Bad），故事發生在香港1988年的夏天，講述一個小女孩幻想自己有超能力驅趕炎酷的太陽，生動的廣東話配音，融入「無厘頭」的情節，仔細留意畫面重現了不少舊香港的景物，例如：珍寶海鮮舫、士多、閣樓等。

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動畫師繆心怡表示，創作靈感源於香港一大特色，就是夏天潮濕悶熱的天氣。她分享自己小時候有濕疹，特別討厭夏天。古靈精怪的她曾幻想自己能夠用魚網撈走太陽，像卡通片主角能夠變身用法寶消滅敵人。直至在美國留學，發現當地的天氣與香港一樣悶熱潮濕，於是觸發創作意念。

我希望透過影像保留香港正流失的回憶，更重要是把香港獨有的文化帶到世界舞台。

▲ 故事講述一個小女孩幻想自己有超能力驅趕炎酷的太陽。（相片來源：TOPick）

畢業作品勇奪多獎

學生奧斯卡的評審均來自美國奧斯卡評委，具有代表性。心怡認為作品能夠講述自己的故事，等同為自己發聲，是展現個人特色的機會，這也是在全球近2,500 部影片中脫穎而出的關鍵。

此外，《走開啦，太陽》還奪得Rookie Awards「年度最佳影片」、SCAD Savannah電影節學生動畫短片評審獎等多個獎項，其中Rookie Awards共有逾5500名參賽者，來自106個國家。

動畫一共花了8個月時間，主要由10人組成，心怡表示，由於組員來自哥倫比亞、美國等國家，每人都有自己的風格，所以要花大量時間更改方案，動畫草圖等，通宵達旦是平常事。蒐集歷史資料也是一項重大工程，故事圍繞1988年的香港，街景除了參考土瓜灣、深水埗等舊區，亦要花大量時間參考文獻。

不要被自己最初的意念框死，或許在創作過程中會有新靈感來源。

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對舊香港情有獨鍾

自小熱愛創作的心怡，小一至中六就讀香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學，並在2019年透過校長推薦計劃，獲獎學金升讀美國薩凡納藝術設計學院(SCAD)，讀完一年基礎課程後，再攻讀「2D動畫」專業，這次的入圍作品就是她的畢業作，成為SCAD創校45年來首位打入學生奧斯卡八強的學生。

心怡對舊香港情有獨鍾，皆因八年級時，視藝科老師在一次課堂介紹了本地導演王家衛的《重慶森林》，啟發她對香港情懷的興趣。她笑言自己創作風格偏向「無厘頭」，不及偶像王家衛導演般文藝、有深度，但在短片的用色和設計上仿效了其作品。

而她在王錦輝就讀時的校內作品，早已注入香港懷舊風格，比如以「紅白藍」膠袋的展覽，以打麻雀、大富翁為題的畫作，可見她眼中的日常事物都藏著無限的幻想空間。

▲ 繆心怡和團隊為影片設計角色的草圖。（相片來源：TOPick）

感激父母支持創作

在香港常討論藝術創作未必能夠在與「錢」途掛鉤，心怡慶幸獲得父母和學校的支持。她分享父母本來不太理解自己的創作路，曾建議她選讀其他學科，後來看到女兒熱衷於做自己喜歡的事也感到欣慰，表示支持。

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談到香港未來2D動畫製作的前景，香港的動畫市場不如加拿大、美國受歡迎，較多人只留意到其他電影或3D動畫。心怡提到一部本地2D動畫名為《山海歷險 - 泥人村》在去年獲得獎項，揚威海外，卻在香港鮮少人知曉而感到可惜。

▲ 心怡希望未來創作更多自己的故事，呈現更多不一樣的作品。（相片來源：TOPick）

她認為，香港動畫製作能夠與亞洲地區台灣和日本體齊，有實力能登上世界舞台，希望大眾可以給予更多關注。未來她會繼續沿用傳統2D動畫手繪畫法，創作更多具香港特色的幻想世界。

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記者：黃諾韶