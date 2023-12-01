  • 21°C
香港時間 : 20231201日 (週五) 18:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

究竟讀緊乜丨ERROR到訪台灣讀「冷門科系」 扮《西遊記》角色到「佛藝系」取經

娛樂 18:17 2023/12/01

分享：

分享：

熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

ERROR在《究竟讀緊乜》以《西遊記》角色造型到華梵大學「取經」。

ERROR四子包括: 梁業（肥仔）、何啟華（DeeGor）、郭嘉駿（193）和吳保錡（保錡）在ViuTV新節目《究竟讀緊乜》內，前往台灣各個大學校園，了解不同「冷門科系」的理念和學習重點，與當地師生的交流。

下周一晚（12月4日）播出《究竟讀緊乜》首集，ERROR四子前往台北「最高」學府 — 華梵大學，入讀佛教藝術學系（簡稱「佛藝系」）。

ERROR成員丨保錡合照大讚炎明熹唱功引　高EQ回應曾輕視Gigi：之前有眼不識泰山

DeeGor和肥仔與佛學同學互動。

DeeGor肥仔：男人都懂

ERROR更為此悉心打扮，各自扮演成《西遊記》的經典角色，前往華梵大學「取經」，且藉由創作了解佛學。其中DeeGor和肥仔學畫佛畫，學系主任兼佛畫課導師於課前分享：「要把心平靜下來，才有辦法畫好的畫。」

其後Dee Gor笑言：「但我師兄（意指肥仔）他的心很難平靜下來。」場面搞笑。

而且Dee Gor反問導師：「那你每天過來畫畫，是不是為了心靜? 因為在家不能心靜?」別有用意的對話引起眾人大笑，DeeGor和肥仔感嘆：「男人都懂！」 

保錡和193學金工。

保錡193合力製「金箍戒指」

另一邊廂，保錡和193跟另一位導師學金工，打扮成唐僧的193說：「我的徒弟（意指打扮成孫悟空的保錡）他很壞，我想弄一個金剛圈圈住他。」

二人於金工課堂中，跟導師學習成形、打磨、拋光等金工過程，合力打造一隻「金箍戒指」，氣氛融合。 

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【ViuTV節目發布會】ERROR隊友封何啟華做「一兆爺」　保錡為取美國Visa苦練英文【有片】
11:21 2023/10/14
【ViuTV節目發布會】ERROR隊友封何啟華做「一兆爺」　保錡為取美國Visa苦練英文【有片】
【ViuTV節目發布會】COLLAR打頭陣MIRROR壓軸登場　ERROR+P1X3L男女團晒冷【多圖】
18:50 2023/10/13
【ViuTV節目發布會】COLLAR打頭陣MIRROR壓軸登場　ERROR+P1X3L男女團晒冷【多圖】
ERROR成員丨保錡合照大讚炎明熹唱功引　高EQ回應曾輕視Gigi：之前有眼不識泰山
14:19 2023/10/29
ERROR成員丨保錡合照大讚炎明熹唱功引　高EQ回應曾輕視Gigi：之前有眼不識泰山

你可能感興趣

【ViuTV節目發布會】ERROR隊友封何啟華做「一兆爺」　保錡為取美國Visa苦練英文【有片】
11:21 2023/10/14
【ViuTV節目發布會】ERROR隊友封何啟華做「一兆爺」　保錡為取美國Visa苦練英文【有片】
【ViuTV節目發布會】COLLAR打頭陣MIRROR壓軸登場　ERROR+P1X3L男女團晒冷【多圖】
18:50 2023/10/13
【ViuTV節目發布會】COLLAR打頭陣MIRROR壓軸登場　ERROR+P1X3L男女團晒冷【多圖】
ERROR成員丨保錡合照大讚炎明熹唱功引　高EQ回應曾輕視Gigi：之前有眼不識泰山
14:19 2023/10/29
ERROR成員丨保錡合照大讚炎明熹唱功引　高EQ回應曾輕視Gigi：之前有眼不識泰山
ViuTV 綜藝節目 Error 梁業 何啟華 郭嘉駿 吳保錡

最高瀏覽

【高度戒備】屯門蝴蝶灣大批警員集結　荷槍實彈手持盾牌武器
【高度戒備】屯門蝴蝶灣大批警員集結　荷槍實彈手持盾牌武器
急症室最長等候時間（12月01日 時間16:05）
急症室最長等候時間（12月01日 時間16:05）
關楚耀結婚丨關楚耀與網紅空姐結婚　太太Joann戴18隻龍鳳鈪超豪出嫁
關楚耀結婚丨關楚耀與網紅空姐結婚　太太Joann戴18隻龍鳳鈪超豪出嫁
新聞女王丨阿佘再度示範喊戲多元演法　林景程客串數秒勁搶鏡
新聞女王丨阿佘再度示範喊戲多元演法　林景程客串數秒勁搶鏡
著名臨床心理學家顧修全博士離世　不敵肺炎終年73歲
著名臨床心理學家顧修全博士離世　不敵肺炎終年73歲