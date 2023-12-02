新手媽媽丨江若琳棄演藝事業放兒子首位　不敢生第二胎：暫時是惡夢

▲ 江若琳接受TOPick專訪分享初為人母感受。

常說「生孩子是緣份」，從來不能強求。江若琳（Elanne）與老公蕭唯展（Oscar）努力造人4年，尋求盡坊間懷孕秘訣，肚皮依然沒有聲氣。正當Elanne兩夫婦打算放棄之際，上天就送來世上最珍貴的禮物—兒子蕭立鈞（Owen）。

Elanne去年聖誕前夕報喜宣布造人成功，今年6月一索得男誕下寶貝仔Owen，得來不易，讓她與Oscar特別疼錫和珍惜兒子。她早前接受TOPick專訪，大談初為人母的感受，笑指老公雖然是豬隊友，但其努力付出盼當位好爸爸的表現，令Elanne感恩又欣賞。

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緊張媽媽 親力親為

「成為媽媽，是史上最開心的一件事情，令我人生幸福感爆燈。以前總覺得自己並非幸運的人，工作不如意，經常遇到起跌，『幸運』兩字與我無關。直到結婚，嫁給這位老公已很幸運，再生了囝囝更覺得自己是世上最幸福的人。」Elanne說。

成為人母後，所有事情不再重要，只要每天望著Owen仔，足已填滿Elanne心中所有缺失：「填滿了我心底所有不快事情。囝囝很愛笑，由睡醒張開眼便不停笑，我覺得是上天送來哄開心的寶貝。」她坦言囝囝的降臨，讓她變得積極和正面：「沒有任何東西比他重要，所有已是過眼雲煙，目前最重要是我的家庭。」

▲ Owen仔得來不易，Elanne兩夫婦十分疼錫兒子。（IG圖片）

雖然家中有傭人姐姐協助，自認是「緊張媽媽」的Elanne希望親自照顧囝囝。

因此，趁聘請陪月姨姨這兩個月，無論換片、掃風抑或餵奶，每一項Elanne都參與其中，放不下的程度就連陪月姨姨也忍不住開口：「她說『你放低啦，出去玩啦』，她總是覺得我很大壓力。大家說請了陪月就是希望媽媽可以好好休息，但我卻參與到連陪月姨姨也開口叫我去輕鬆一下，其實我很享受的。」

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感謝「豬隊友」的付出

談到Elanne曾於社交網公審老公是豬隊友，她笑言：「這一次真的太誇張了！搞亂BB生理時鐘，媽媽們都知我有多勞氣，一出post媽媽們都表示好有共鳴，爸爸湊仔就是這麼樣！」自此，她再不敢讓老公替夜更，頂多負責餵凌晨12時的最後一餐奶。

Elanne指，Owen仔猶如人肉鬧鐘一樣，凌晨3時半至5時半便醒來扭計要抱，為了爭取時間休息，晚上9時便與囝囝一起睡，而老公於凌晨12時便在不嘈醒她的情況下，抱囝囝起床換片、餵奶及掃風一條龍包辦。

「自從陪月姨姨離開，已沒試過連續睡超過6小時，一天連續睡4小時已是皇恩浩蕩！」繼而忍不住再數老公這位豬隊友的「豬」行為：「當老公12時餵夜奶，總會出現不同狀況，『幫我抱住先』、『支奶未凍』、『可唔可以一齊換片』。有時聽到BB扭計，只要聽到少少喊聲，作為媽媽也必定會扎醒，無法連續睡4小時。」

▲ Elanne曾發文感謝陪月姨姨兩個月以來的照顧。（IG圖片）

夫婦上家長班

口裡狂數老公豬隊友，其實內裡很感激對方樂意學習照顧兒子，如何成為一位好爸爸，「看見他很努力，真的很感動。問我給老公表現多少分，坦白說有90分的。他雖然工作很忙，但每天早上一定陪囝囝在床上溫馨纏綿，晚上又會參與（餵奶）。有時更會在工作與工作之間，爭取短短半小時駕車回家看一下囝囝，然後再出去開會，他很珍惜跟囝囝一起的時光。」

初為父母的Elanne和Oscar，特意參加家長班掌握育兒技巧，瞭解到初生嬰兒肌肉發展的重要性。「初時不知道如此重要，原來小朋友出世第2、3個月，肌肉已在發展，課堂教家長每日從玩樂過程訓練小孩的大小肌肉和專注力，可能有些家長覺得tummy time（俯臥時間）不重要，小孩自然會懂，其實不是。3個多月可與他們玩tummy time，訓練視力，同時讓他們抓東西，訓練手掌觸覺，有助提早發展。」

▲ （陳慧安 攝）

Elanne奶奶思想開明，從不干涉兩口子的育兒方式，給予很大的自由度。僅在陪月姨姨離開之後，幫忙照顧Elanne的起居飲食：「奶奶照顧得我們無微不至，因為之前不夠休息，加上和傭人姐姐忙於照顧Owen仔，常常只能吃外賣，導致奶量不足。奶奶見狀即時煲湯水給我，煮好飯餸十足月子餐一樣送來我家，才讓我和囝囝keep住有好好的營養，這一部分很重要的。」

Elanne的奶奶和媽媽一有空便來幫忙照顧孫仔，讓她滿滿感受到「家有一老如有一寶」的好。

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【求子辛酸】江若琳親揭造人4年慘痛經歷 曾患畸胎瘤老公精子弱成關鍵

造人4年歷高低

回想數年前發現患有子宮畸胎瘤，由於畸胎瘤阻擋輸卵管導致較難懷孕，Elanne聽從醫生意見決心做手術切除。人生並不是這麼如意，縱使試盡各種生仔偏方，包括看中醫、針灸、夾時間、排卵試紙、量體溫等等，可是仍然未能成功。「只欠最後一步，我跟老公說如果今年依然沒有，便進行人工受孕。可能聽到訴求想為父母慳錢，囝囝就出現了！」

她坦言4年以來曾經感到心灰意冷，每個月總被假懷孕現象一次又一次打擊，最後連自己也不敢相信真的懷有Owen仔：「女生經期來臨似懷孕徵狀，總是作嘔作悶。但老公和朋友都說沒可能，因為已經沒有再做『古靈精怪嘅嘢』。」

▲ （陳慧安 攝）

當時正值疫情過後剛開關，Elanne懷著興奮心情四處旅遊，一度以為內分泌失調，導致經期亂了。「因為第一次驗孕棒結果顯示一條線，正準備看中醫調理身體時，再驗之下就出現兩條深色線。老公發出屋企群組，親戚以為確診，超好笑！」

她本想紀錄低Oscar看到驗孕棒結果的一刻，但理想和現實總有落差，「當時情況很混亂，腦袋一片空白，完全忘了拍影片，立即拿出去跟老公研究！」

▲ （陳慧安 攝）

Elanne深深體會到心情與情緒，直接影響受孕能力，建議想懷孕的夫婦應抱著無壓心境，「可能這段時間已進入放棄階段，沒有太大的壓力，心情很放鬆。所以想懷孕要試著放下想法，不要強迫自己。」

值得表揚的，當然不得不提曾經精子報告不合格的Oscar，透過決心戒煙、戒吃油膩食物，以及勤做運動養成健康好習慣，才迎來小寶貝Owen仔。「我倆各自身體也有點狀況，當時為了人工受孕而去做檢查，得知精子不合格，便決堅戒煙、做運動、吃得健康。他一向不喝酒的，早幾年創業可能太辛苦，第二次檢查已合格。」

Elanne大讚老公是一個有意志、有決心的人，感激對方為兩人的婚姻付出。對於可會生多個小孩，她笑以「惡夢」來形容，至少待囝囝2歲再計劃。

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「兒子是未來最重要的事業」

榮升人母，展開人生新一頁。回顧Elanne的歌影視演藝生涯，早於18歲以演員出道，其後更轉型為歌手勇闖樂壇，在歌影視演藝圈打滾十八載。

自婚後已逐漸減產幕前，更何況現在升呢為人母，是否為了當媽願意放棄演藝事業？她毫無半點猶豫地說：「不能說放棄，是我自己選擇的。每個年齡、每個階段都有該做的事，我曾經是一名追夢女孩，已經實現了夢想，做過喜歡做的事，雖然並非很成功，但我感到很快樂。」

直到30歲適婚年齡，Elanne認為遇到對的人應該要結婚、組織家庭，然後專注地照顧孩子，並透露連推兩個劇本：「第一件事在想，『吓，唔得喎！我要餵人奶』，無法離開兒子十多小時。亦有內地劇集邀請我拍攝，需要拍足一個月，我毅然拒絕了。因為我不能錯過Owen仔目前的階段和時光，我是他的母親，希望跟他睡覺的是我，希望他一張開眼睛，見到的是我。」

▲ （陳慧安 攝）

她強調並非退出幕前，遇上合適的工作，比如廣告、活動等工作，仍然會好好把握，但一天多於十小時的拍攝，暫時不會接演。

問到這位緊張媽媽，覺得將來是慈母還是嚴母？她一秒回答「慈母」，繼而笑言以前與現在的想法完全不同：「生產前我常說，『不要跟我瞓』、『男仔要獨立』、『我要去旅行，不要影響我生活』，以上全部都做不到！」並透露與老公分房睡已經逾3個月，笑指對方必定休息得非常好。

▲ （陳慧安 攝）

貓酒店不開分店的原因

除演藝事業，Elanne早於2018年與友人合資開設的貓酒店，至今已營運5年，一切都已上軌道，她表示目前已不用費神巡舖，轉到線上工作：「由懷孕、生產、照顧囝囝，基本上連睡覺時間也沒有，很感恩有一班好員工和好拍檔，他們幫我處理不少問題，現在負責遙距看管貓咪。」

她直言，沒有開分店的打算，營運貓酒店是一門需要很大責任和愛心經營的生意，做好口卑很重要：「始終不同飲食業，需要投放全副心機和時間。現在有一班固定、穩定、有愛心的員工已很感恩，寧願做好一間，主人才會信賴我們。」

▲ （經濟日報照片）

Elanne有留意TVB藝人「Patrick Sir」林溥來愛犬住狗酒店後癱瘓身亡的新聞，坦承藉此叮囑員工不能有半點差池，凡有長期病患、有心臟問題的貓隻不會接收。

她說：「我們會清楚跟主人講明並非24小時有員工在店，因此有長期病患、癲癇、心臟病、年紀較大的貓隻，我們都會建議住診所，或上門照顧較安心。同時，主人需要簽下免責聲明，我們會為每一隻貓做檢查，確保牠們健康來健康走。」

而老公Oscar經營以生煎包揚名的食店，生意同樣蒸蒸日上。Elanne開心透露即將有衝出香港的計劃，曾飛到新加坡、東南亞等城市視察，希望將版圖擴展到外地。

記者：馮雪怡

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