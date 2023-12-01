「大王」陪宋芝齡巡區　被問婚期安德尊咁回應......

▲ 宋芝齡(左)和安德尊(右)。(宋芝齡fb圖片)

區議會選舉本月10日舉行，灣仔區因為有自由黨、藝人宋芝齡出選，成為焦點選區。而宋芝齡的主持拍檔「大王」安德尊今日終現身，與宋芝齡合體去灣仔街市一帶拉票，沿途吸引不少街坊圍觀拍照。兩人在電視機前合作無間，是「緋聞情侶」，安德尊被問到2人會否結婚，如何回應呢？

安德尊今日被問及，若宋芝齡當選後會否結婚，他笑言「睇吓宋芝齡做完一年咩成績先」，又說她的工作是政治任務，不同娛樂圈，好踏實。安德尊又大讚宋芝齡，「玩還玩，做正經嘢時正經」，覺得她很乖。

至於被問到會否更愛宋芝齡，安德尊說：「不嬲都愛佢，未試過唔愛佢。」他指，宋芝齡「有韓國女性面貌的同時，有韓國男性的粗獷」，宋立即澄清自己很斯文。安德尊又話，灣仔區周圍貼滿宋芝齡的海報，很多朋友見到海報就會拍給他，他會回應話「都唔係我選！」

至於「大王」會否再來「撐場」，他笑言：「唔洗翻工咩？」宋芝齡則話，好難約「大王」，因為他除拍攝工作外亦有做公益事務。

灣仔區直選的候選人還有民建聯穆家駿、李碧儀、新民黨黃守東、李文偉。

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