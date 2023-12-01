  • 21°C
香港時間 : 20231201日 (週五) 20:23
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「大王」陪宋芝齡巡區　被問婚期安德尊咁回應......

政治 19:09 2023/12/01

分享：

分享：

熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

宋芝齡(左)和安德尊(右)。(宋芝齡fb圖片)

區議會選舉本月10日舉行，灣仔區因為有自由黨、藝人宋芝齡出選，成為焦點選區。而宋芝齡的主持拍檔「大王」安德尊今日終現身，與宋芝齡合體去灣仔街市一帶拉票，沿途吸引不少街坊圍觀拍照。兩人在電視機前合作無間，是「緋聞情侶」，安德尊被問到2人會否結婚，如何回應呢？

安德尊今日被問及，若宋芝齡當選後會否結婚，他笑言「睇吓宋芝齡做完一年咩成績先」，又說她的工作是政治任務，不同娛樂圈，好踏實。安德尊又大讚宋芝齡，「玩還玩，做正經嘢時正經」，覺得她很乖。

至於被問到會否更愛宋芝齡，安德尊說：「不嬲都愛佢，未試過唔愛佢。」他指，宋芝齡「有韓國女性面貌的同時，有韓國男性的粗獷」，宋立即澄清自己很斯文。安德尊又話，灣仔區周圍貼滿宋芝齡的海報，很多朋友見到海報就會拍給他，他會回應話「都唔係我選！」

至於「大王」會否再來「撐場」，他笑言：「唔洗翻工咩？」宋芝齡則話，好難約「大王」，因為他除拍攝工作外亦有做公益事務。

灣仔區直選的候選人還有民建聯穆家駿、李碧儀、新民黨黃守東、李文偉。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

撰文 : 傅流螢

相關文章

受邀出席神秘「高層次晚宴」　葉劉見到誰興奮又驚喜？
23:01 2023/11/30
受邀出席神秘「高層次晚宴」　葉劉見到誰興奮又驚喜？
【區選2023】陳國基：政府不會監察公務員有否投票　不投票亦非等同「軟對抗」
今日 15:53
【區選2023】陳國基：政府不會監察公務員有否投票　不投票亦非等同「軟對抗」
【區選2023】葉劉淑儀：新民黨所有選區選情告急　認同不投票非等同「軟對抗」
今日 17:00
【區選2023】葉劉淑儀：新民黨所有選區選情告急　認同不投票非等同「軟對抗」

你可能感興趣

受邀出席神秘「高層次晚宴」　葉劉見到誰興奮又驚喜？
23:01 2023/11/30
受邀出席神秘「高層次晚宴」　葉劉見到誰興奮又驚喜？
【區選2023】陳國基：政府不會監察公務員有否投票　不投票亦非等同「軟對抗」
今日 15:53
【區選2023】陳國基：政府不會監察公務員有否投票　不投票亦非等同「軟對抗」
【區選2023】葉劉淑儀：新民黨所有選區選情告急　認同不投票非等同「軟對抗」
今日 17:00
【區選2023】葉劉淑儀：新民黨所有選區選情告急　認同不投票非等同「軟對抗」
宋芝齡 新民黨 自由黨 民建聯 區議會 南韓 灣仔 區議會選舉 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【高度戒備】屯門蝴蝶灣大批警員集結　荷槍實彈手持盾牌武器
【高度戒備】屯門蝴蝶灣大批警員集結　荷槍實彈手持盾牌武器
關楚耀結婚丨關楚耀與網紅空姐結婚　太太Joann戴18隻龍鳳鈪超豪出嫁
關楚耀結婚丨關楚耀與網紅空姐結婚　太太Joann戴18隻龍鳳鈪超豪出嫁
新聞女王丨阿佘再度示範喊戲多元演法　林景程客串數秒勁搶鏡
新聞女王丨阿佘再度示範喊戲多元演法　林景程客串數秒勁搶鏡
急症室最長等候時間（12月01日 時間16:05）
急症室最長等候時間（12月01日 時間16:05）
著名臨床心理學家顧修全博士離世　不敵肺炎終年73歲
著名臨床心理學家顧修全博士離世　不敵肺炎終年73歲