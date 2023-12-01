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飲食攻略｜男士年紀大排尿現困難　4大營養組合護前列腺

保健美顏 19:03 2023/12/01

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保養前列腺健康，避免出現排尿困難、前列腺癌等問題。台灣營養師嫚嫚營養師在Facebook專頁指出，前列腺會隨著年紀增加而提高患病風險，為此分享4款營養組合，幫助各位男士保養前列腺健康。

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組合1：茄紅素+南瓜籽

這個組合能針對改善「前列腺健康」，由於男士隨著年齡增加，前列腺的健康問題也會提高，例如發炎、排尿困難、攝護腺肥大、前列腺癌。及早調整飲食及維持健康生活型態，可幫助預防或延緩相關疾病。

營養師解釋，茄紅素是抗氧化物質，常見於番茄、木瓜、西瓜等食物；而南瓜籽含有鋅及維他命E，鋅有助能量代謝，維他命E則有助維持血管健康。

組合2：鋅+維他命B雜

這個組合能針對改善「性健康」，營養師指出當地19至64歲男性有超過50%都會在外吃早餐和午餐外食，意味著男性的營養攝取容易失衡，如果當時有吸煙、飲酒、不運動等不良習慣，再加上工作及生活壓力等因素，就容易提高性健康問題風險。

營養師解釋，鋅和維他命B雜均與體內營養素代謝及酵素活性相關，當中包括合成性荷爾蒙，但如果日常飲食中有較高比例的加工食物，容易導致2種營養素容易攝取不足。含鋅食物如奇亞籽、蠔、松子仁、乾冬菇等；含維他命B雜食物如全榖雜糧類、瘦肉等。

組合3：魚油+維他命D

這個組合能針對改善「心血管健康」，營養師分享當地於近年進行的國民營養調查結果，發現19歲以上男性有47.2%腰圍過大（>90厘米）比例、有60.9%有高血壓風險、有38.4%有糖尿病風險、有30%有高血脂症，營養師建議大家要及早控制體重，尤其是腰圍過大的男性，代表內臟脂肪量高，心血管疾病風險也更高。

營養師解釋，魚油含有Omega-3脂肪酸，有助平衡飲食所攝取的脂肪酸比例，以降低發炎反應，建議一周可吃2次青背魚類如鯖魚、三文魚、秋刀魚等；而維他命D主要參與免疫、神經及肌肉調節，但當地19歲以上男性每日維他命D平均攝取僅達建議量的一半，加上含維他命D的食物來源較少，故此一般會建議增加日曬機會，食物則可從日曬後冬菇、黑木耳等攝取。

組合4：薑黃+膳食纖維

這個組合能針對改善「肝臟健康」，營養師指出，不少職場男性在身體檢查時都會發現肝指數高、脂肪肝等問題，建議要減少飲食中的精製糖類及油炸食物的攝取，亦要減少熬夜及注意飲酒量之外。

營養師解釋，薑黃有助降低自由基攻擊、保護肝臟、維護肝臟機能，常見來源包括薑黃、咖哩等；膳食纖維能幫助控制體重、預防三高及降低脂肪肝，一般每日建議攝取量為25至30克，建議從原型食物中攝取補充，而非從補健品中攝取，同時建議每天吃夠3盤蔬菜、2至3個拳頭水果、適量全榖雜糧類及豆類以維持足夠攝取量。

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責任編輯：羅嘉欣

健康問題 前列腺癌 維他命

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