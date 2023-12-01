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【機票優惠】香港快運會員綁定國泰會員賬戶　最多可賺1600里數

社會 19:08 2023/12/01

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

香港快運會員綁定國泰會員賬戶，最多可賺1600里數。（資料圖片）

香港快運與國泰合作推出全新里數優惠，今日（1日）起至12月31日，MyUO會員成功綁定國泰會員賬戶及完成指定步驟，即可賺取高達1,600里數。

優惠期間，於指定網站登記成為國泰會員及成功綁定MyUO 賬戶，即可賺取800里數；而現有國泰會員成功綁定MyUO帳戶，則可賺取300里數。

完成賬戶綁定後，使用「里數加現金」的方式購買香港快運機票或以全里數兌換香港快運機票，更可額外賺取800 里數。

 

如何綁定MyUO會員賬戶及國泰會員賬戶：

步驟1 ：登記成為MyUO會員

登記會員

如果已經是國泰會員，於登記成為MyUO 會員時，必須使用現有登記的國泰會員賬戶姓名和電郵地址，否則將無法綁定相關賬戶。

如果已經是MyUO會員，可跳過此步驟，直接由步驟2開始。

 

步驟2 : 到指定網站登記成為國泰會員

於登記成為國泰會員時必須使用現有登記的MyUO會員賬戶之姓名和電郵地址，否則將無法綁定相關賬戶。透過其他網站或方式登記成為國泰會員將無法賺取800里數。

如果已經是國泰及MyUO會員，可跳過此步驟，直接由步驟3開始。

 

步驟3：綁定國泰會員賬戶

綁定賬戶

輸入電子郵箱或電話號碼及密碼登入MyUO賬戶。登入後選揀「我的社交媒體賬戶及國泰會員」，以綁定國泰會員賬戶。

要確保所登記的國泰會員賬戶之姓名和電郵地址，與MyUO的 賬戶資料完全相同，否則將無法綁定相關賬戶。

成功綁定賬戶後，將可於「我的國泰會員賬戶」看到國泰會員賬號及「亞洲萬里通」里數資料。

 

步驟4：用里數購買或兌換香港快運機票

用里數購買或兌換香港快運機票

使用「里數加現金」的方式購買香港快運機票或以全里數兌換香港快運機票，更可額外賺取800 里數。

如欲以「里數加現金」的方式購買香港快運機票，請按此 。

如欲以全里數兌換香港快運機票，請按此

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責任編輯：吳雋妍

 

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