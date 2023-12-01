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鐵馬家族丨屢次缺席聚會傳與馬國明不和　鄭嘉穎暗示不出席湯馬婚禮

娛樂 19:25 2023/12/01

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

鄭嘉穎已長久沒出席「鐵馬家族」聚會。

鄭嘉穎、馬國明、唐詩詠、黃嘉樂、林子善在2010年因為在TVB劇《鐵馬尋橋》演兄弟姊妹成好友，就算劇集拍攝完，他們也組成「鐵馬家族」並常聚會，成員亦會在個人社交平台上載聚會照片。

可是自2021年起，「鐵馬家族」聚會都不齊人，近年大哥鄭嘉穎更屢次缺席，甚至連黃嘉樂結婚，鄭嘉穎也沒有出席，由此傳出他與馬國明不和。

湯馬戀｜馬國明湯洛雯婚禮地點疑曝光　12月飛往外地拉埋天窗

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嘉穎暗示不出席湯馬婚禮

日前，鄭嘉穎出席活動被問及屢次缺席「鐵馬家族」聚會原因表示，因為有自己的家庭、疫情，以及人生不同階段是未有出席聚會的原因，更直言一天只24小時，覺得浪費時間的事「Cut咗佢」。同時，直言自己愛靜。

至於被傳與馬國明不和傳聞，鄭嘉穎沒有直接否認，只表示彼此識認多年「無話唔啱」，指明白不同階段做不同的事。

另外，被問會否出席馬國明與湯洛雯在12月在海外舉行婚禮，鄭嘉穎沒直接回應，只表示：「如果要離開一段時間，咁會有啲難搞。」似暗示不會出席對方婚禮。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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