見鬼爸爸︱陰陽眼作家移民台灣當全職爸　馬菲靈性保護家人獲愛妻讚神隊友

當另一半能看見靈異世界，夫妻如何保護孩子，與「靈界朋友」和諧共處？曾擔任救護員的「見鬼作家」馬菲天生擁有陰陽眼，從前見到鬼神之事，都是獨自面對。自與澳門人太太阿Too結婚後誕下一子藍藍，他當起全職爸爸，從此以保護妻兒為己任，拜神工夫做到足，日常還要扮看不見，以免嚇怕妻兒，「除非看見老婆與『他』相遇，我才會出聲。」

▲ （陳慧安攝）

港澳夫妻移民台灣

在大埔長大及生活多年的馬菲，經朋友介紹下結識澳門人阿Too，兩人墮入愛河譜出港澳情緣，至2014年拉埋天窗。兩人互相遷就，曾嘗試融入香港或澳門生活，惟皆難以適應，阿Too有感香港生活太急促及成本高，馬菲則覺得居於澳門大三巴附近比香港更擠迫侷促。兩人決定婚後覓一個新地點移民，最終敲定台灣，馬菲解釋：

我們能以國語溝通，聽說讀寫皆可。我和太太曾去過台灣旅行，覺得風景優美又多美食，且之前的移民條件較容易，就決定以投資移民方式，花費600萬台幣（當時折合約150萬港元）移民到台灣。

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台設津貼鼓勵生育

阿Too是一名瑜伽導師，希望有舒適的生活空間，靠近大自然，故兩人搬到較偏僻的地方生活，並開設咖啡店作投資移民，惟他們與附近街坊未能磨合不時起衝突，故搬到現址定居，終適應下來，並在「台灣製造」兒子蔡日藍。

「我們選擇在鄉郊地方生小朋友，台灣政府鼓勵生育，每個月都有2,500台幣（約623港元）育兒津貼（編按：現已上調至5,000台幣（約1,247港元），生兩胎以上再加碼），不必搶學校，學費負擔也不重。」馬菲解說。

▲ 香港爸爸與澳門媽媽在台灣誕下兒子。（陳慧安攝）

見鬼作家當上全職爸

馬菲結束咖啡店專心做全職爸爸，在空餘時間寫書賺取生活費，並全力支持太太發展瑜伽事業，不介意男主內女主外。「我一向都喜歡煮飯，寫作亦好快，每日花3小時就能完成我的寫作工作，所以由我去湊仔比較適合，太太都好幫手的。」問藍藍最喜歡爸爸煮甚麼餸菜，藍藍即答：「魚、蝦、魷魚、蒸包……」都好滿意爸爸手勢！

曾出版著作《黑色救護誌》系列、《異人》系列、《生死營救》系列，到最新出版的《靈異謀殺案》，馬菲都以自身的靈異經歷結合朋友分享，寫出無數鬼故及奇案，吸納了大批讀者支持，讓他可以繼續以寫作維生，好好照顧兒子。他坦言移居台灣後經常拜神，又得到師傅及師姐相助，並贈予物品傍身，已較少見到鬼，但初期他仍有一些深刻見證。

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馬菲睡覺被鬼壓嚇怕妻

馬菲的咖啡店是前舖後居，某天他睡覺期間「被鬼壓」，讓他抖不過氣，「我一睜開眼，見到一個長髮男子坐在我身上。他上身赤裸，有半邊滿布紋身，用兇惡的眼神望實我，我驚到不斷唸經，他終於肯離開，我全身都感到放鬆了。」

正當馬菲準備再入睡時，阿Too突然問他剛才做甚麼，他不想嚇怕太太說：「沒事！」，阿Too拒絕相信：「我見到你唸經，是否有古靈精怪東西？」馬菲惟有承認，強調靈體已離開，但阿Too當晚也驚慌得難以入睡。

▲ 馬菲曾見證兒子獲得神明保佑。（陳慧安攝）

她坦言早已接受了丈夫能夠通靈，惟在結婚初期，她對靈體之事仍會感到害怕，但自從她學習瑜伽之後，明白世上是有靈體存在，必須尊重他們，切勿有一種挑戰心態。馬菲亦好識做，見鬼都會扮看不見，「除非在很特別的情況下，例如見到老婆與其相遇，我才會出聲提點，否則只在她後面的話，我未必說了。」阿Too聞言也嚇一嚇：「不是吧？」

兒子與神明的緣份

在兒子藍藍出生之時，馬菲曾分享自己在產房外見到3個「灰白色好Pure好True的靈體」，穿過兩道門的產房出入，幸當時太太已產下兒子，相信3個靈體對他妻兒沒有惡意，之後妻兒亦健康出院回家。5年過去，一家三口至今生活安好，藍藍長得肥肥白白，從沒得過大病。

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馬菲的家早已劃有結界保護，座駕都放有平安符；他亦有帶兒子去拜三太子，即是哪吒，盡量保護妻兒免受打擾。他不知道兒子有否遺傳其陰陽眼，但他和阿Too發現兒子與神明有連繫，不時聽到兒子說有「Ｍonster（怪物）」，兩人異口同聲道：

他有一段時間經常說有Monster，但他指著觀音像，應該不懂得分辨。有次我們帶他去寺廟，他一見媽祖，即是那些女神像，就直指這是Monster，我們解釋這是Goddess（女神）。雖然他不是很理解，但他若果見鬼，理應說Ghost而非Monster，所以我們不太擔心。

▲ 保護一家三口，是馬菲的重任。（陳慧安攝）

有次馬菲更相信神明顯靈，拯救了孩子一把，他分享道：「有次他坐在一張有半個人高度的高椅上，他忽然向後跌，我和太太心想『死喇，實跌到頭破血流』，但此時他竟慢動作般墮下，好像有東西扯著他，助他慢慢跌落地，咚一聲後，個人無事，無痛起返身。我們覺得應是神明出手拉他一把。」

▲ 「見鬼作家」馬菲著有多本暢銷書。（陳慧安攝）

兒子路向 順從天意

如今藍藍已經5歲大，開開心心即將幼稚園畢業，馬菲每天忙於照顧兒子，獲太太盛讚是101分神隊友！馬菲至今仍未能確定兒子能否通靈，目前處於觀望狀態，即使兒子真的有遺傳，他也能以過來人身分開導兒子，給他相關平安符作保護。

我不擔心，我現在間中仍會見到，都是如常生活。如果他長大後想去學法，我都會容許，因為上天注定要他這樣做，我也不能阻止的。

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記者：林綺玲

場地：Dreamerland