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轉角浣紗街丨「姐姐天花板」Yanny拍劇圓空姐夢　陳穎欣楊偲泳一見如故

娛樂 19:38 2023/12/01

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陳穎欣與岑珈其在《轉角浣紗街》合演情侶。

由吳肇軒、楊偲泳（Renci）、陳穎欣（Yanny）、岑珈其、湯怡、楊天宇等主演的Viu Original本地原創劇《轉角浣紗街》內，陳穎欣與岑珈其在劇中首次飾演情侶，不過最令Yanny感新鮮，莫過於是首次以空姐look拍劇，讓她盡展優雅美態。

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陳穎欣在《轉角浣紗街》演空姐。

與楊偲泳十分投契

Yanny在《轉角浣紗街》演的空姐與Renci份屬好姊妹，常要以制服look示人， Yanny坦言大感興奮：「第一次着空姐衫，感覺好新鮮，細個都有幻想過做空姐，空姐好靚、姿態優美，最正係買平機票，所以好羡慕，但呢個憧憬隨年紀長大而消失，因為空姐成日都要化妝，而自己唔算好鍾意打扮嘅人。」

提到今次合作班底，Yanny同樣以「新鮮感」來形容，皆因她與大多演員均是首次合作，Yanny表示：「第一次同Renci合作，本身都覺得佢好活潑，合作過後，直頭有一見如故感覺。我哋點解咁投契？可能大家都有偏頭痛問題，所以傾咗好多解決方法，而且佢份人好爽朗，我都好鍾意同呢類性格嘅人玩。」

陳穎欣與楊偲泳在《轉角浣紗街》合作。

心痛囝囝遺傳濕疹

至於岑珈其則表示跟Yanny在工作上不時碰面，但論合作拍劇兼談情還是第一次。

珈其在劇中飾演一名濕疹男，而現實生活中，他自言亦受濕疹困擾，最嚴重時試過要停工養病，他稱：「角色同本人好似，都係有濕疹，有時濕疹會影響工作，嚴重時會爛面，要停工，又試過嘴部生濕疹，好痕，瞓瞓下都痕醒。而且都有少少遺傳咗畀個仔，所以都好慘！」

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