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【聖誕好去處】7海濱聖誕裝置今亮燈　兩卡烏蠅頭將進駐灣仔海濱

社會 21:20 2023/12/01

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灣仔「HarbourChill 海濱休閒站」。（王韻青攝）

聖誕將至，發展局和海濱事務委員以「海濱聖誕神奇鐵路之旅」為主題，在7個海濱設聖誕裝置，包括灣仔「HarbourChill海濱休閒站」、灣仔「水上運動及康樂主題區」、堅尼地城「卑路乍灣海濱長廊」、銅鑼灣「活力避風塘主題區」、北角「東岸公園主題區」、荃灣海濱長廊及茶果嶺海濱公園，裝置亮燈時間為下午5時至晚上11時，而部分場地更會於12月22日至明年1月1日延長亮燈時間至翌日凌晨1時。各海濱聖誕裝置詳情如下：

1）灣仔「HarbourChill海濱休閒站」：聖誕裝飾中央位置豎立逾8米高聖誕樹，聖誕樹以聖誕篝火為主題，象徵溫暖、希望和光明，而聖誕裝飾使用天然木質材料，以營造篝火派對的氣氛。

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2）灣仔「水上運動及康樂主題區」：兩卡已退役東鐵綫中期翻新列車，又名「烏蠅頭」，將進駐，並於12月內開放公眾參觀。有關聖誕裝置也以中央車站為主題，於車站上豎立一棵13米高的聖誕樹，配合自動轉動的齒輪及閃耀的燈光效果，打造「華麗海濱中央車站」。

3）堅尼地城「卑路乍灣海濱長廊」：以「Nick The Robot機器人力克」為主題，打造「聖誕精靈村莊」，而莊內的環保聖誕樹使用了回收木板升級改造而成。現場亦設有三大遊樂設施，包括「歡樂元氣轉轉椅」、「幻彩聖誕樹機動歷險區」及「熱跑神器快樂速遞礦車」。

4）銅鑼灣「活力避風塘主題區」：中央豎立了一棵由超過一萬個回收汽水罐升級裝飾的6米高「CAN-Mas-Tree聖誕樹」，市民可坐上「CAN Dream 列車」，與由「罐寶石」聖誕老人、雪人和薑餅人組成的「CAN Bless合唱團」合照。

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5）北角「東岸公園主題區」：場地將化身成薑餅人車站，設有約12米高具燈光效果的「藍白漸變聖誕樹」;亦有魔幻時刻」、「雪夜光映」及「冬日步道」3個場景佈置.

6）荃灣海濱長廊 ：場地會豎立6.5米高的卡通人物「癲噹」造型聖誕樹，亦設有「聖誕樹滑梯」及「滑嘟嘟溜冰場」，市民可隨意搬動「小冰粒」，打造冰雪樂園。同場也有「癲噹」的朋友「溜冰柴犬王汪汪」、「小襪兔」等。

7）茶果嶺海濱公園：場內有各式各樣的甜品裝置，包括六米高的「聖誕精靈芭菲樹」、「甜甜圈Catwalk Show」、「繽紛甜品運輸帶」，「朱古力餅乾製造機」、「暖笠笠菠蘿包焗爐」等。另有「轉轉萬花筒蛋糕工廠」，工廠小屋內放滿甜品插畫，利用萬花筒拍攝出色彩繽紛的照片。

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