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【馬匹檢疫】馬會馬匹檢疫措施助吸引名駒來港　2023浪琴香港國際賽事海外參賽馬數創5年新高

社會 03:00 2023/12/04

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海外賽駒在檢疫馬房內積極備戰浪琴香港國際賽事。(馬會提供)

馬會每年舉辦超過30場國際賽事，海外馬匹抵港後的檢疫制度，是成功舉辦國際賽事中的重要一環，確保馬匹在公平、公正及安全的環境作賽。而今屆浪琴香港國際賽事的海外參賽馬匹多達24匹，不但回復至疫情前水平，更是自2018年以來新高，正正反映馬匹檢疫制度行之有效。

海外賽駒在離開原居地90日前，必須接種基本流感針或加強劑；14天前要進行檢疫要求的指定馬病測試；離境前一天要完成官方獸醫檢驗及最後體檢報告等，確保身體健康才可來港參賽。另外，海外賽駒須於賽前最少一星期抵港，完成所有測試後才會獲准出賽。

沙田馬場的檢疫馬房是本港唯一一個獲認可的馬匹檢疫設施，面積約2.2萬平方米，設有18座檢疫馬房，共108個馬格。檢疫馬房與本地馬房相距1公里，設有行馬機、踱步圈等訓練設施，而進入檢疫馬房的人員必須遵循生物安全程序，例如消毒手部和鞋類，以及穿上保護衣等。海外馬匹到達檢疫馬房後，隨即會安排進行馬流感及禁藥檢測，其後接受獸醫檢查。

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馬會國際獸醫聯絡及流行病學高級經理林嘉豪表示，過去多年這個制度累積了很好的國際口碑，令到海外的馬壇人士對馬會建立了信心，「所以吸引到愈來愈多的海外佳駟來港作賽。」

今年12月10日在沙田馬場舉行的浪琴香港國際賽，被譽為「世界草地錦標大賽」，參賽的世界級佳駟多達24匹，分別來自日本、法國、愛爾蘭、新加坡、英國及阿聯酋等。這個旗艦賽日共上演四場國際一級賽，其賽程由1200米至2400米，總獎金高達1.18億港元，創歷來新高。

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責任編輯：黃小冰

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