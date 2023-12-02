社內相親劇透丨第6集劇情預告　Hollie承受壓力不想再騙Timo

▲ 《社內相親》

ViuTV劇《社內相親》由人氣組合MIRROR成員「教主」盧瀚霆 (Anson Lo) 及呂爵安 (Edan)，夥拍陳漢娜、沈殷怡主演。第5集劇情講到Hollie的錢包遺漏在Timo的車上，Timo前往歸還時意外發現「美玲」的真實身份，原來真是他的公司職員Hollie。

社內相親丨教主Anson Lo演總裁自爆「唔知點錫」 呂爵安竟對劇集成績不抱期望【有片】

第6集（4/12）

姜泰武Timo發現孫賀利Hollie的真實身份，試圖報復Hollie，不但對Hollie進行中的工作計劃諸多挑剔，要她不停重做，更同時邀請Hollie與「美玲」出席公司頒獎典禮，令Hollie在員工身份與合約女友之間分身乏術。

Hollie承受著巨大壓力不想再騙Timo，飲醉酒後致電Timo說出自己感受，卻因通話突然中止，令Timo緊張得到處尋人。

Hollie以為Timo的出現只是做夢，醉倒在他懷中向他說出原委並道歉。Timo意識到自己喜歡上Hollie。

翌日，Hollie醉醒後以為昨夜只是夢一場，並對Timo傳來的短訊大感詫異，於是Hollie打電話給Timo求證，Timo表示Hollie已被解僱……



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