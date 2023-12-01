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區選宣傳殺入內地　內地網民︰是不是人人都可投票？

政治 23:03 2023/12/01

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香港內地辦事處及聯絡處宣傳區議會選舉。（政制及內地事務局fb圖片）

區議會選舉進入倒數階段，港府宣傳力度有增無減，「戰線」燒至內地。多個駐內地辦事處和聯絡處近月除了在內地各大社交平台發布區選「懶人包」，亦在各類活動植入區選廣告，甚至特別為了宣傳區選而推出不同活動。

其中，駐粵辦今日起，在廣州東站的一個商場，舉辦「港才港藝 香港非遺展」，現場設置區議會選舉專區，讓在內地港人透過短篇和遊戲了解區選。現場更有現拉港式奶茶，不過，要飲就要關注駐粵辦公眾號。

駐武漢辦則打「明星牌」，早在11月初，已舉辦「張國榮、梅艷芳電影海報展」，現時則舉辦「港人專場」；駐天津聯絡處則舉辦「十八區保齡球大作戰」，以嶄新和接地氣的手法宣傳區議會選舉信息，又於不同活動上派發區選宣傳品，鼓勵身在內地的年輕選民及其親友返港投票。

駐武漢辦舉辦線下活動。（政制及內地事務局fb圖片）

除了駐內地辦在內地各大社交媒體發布「懶人包」、「一圖看清」，多位區選候選人亦在小紅書上宣傳，惟反應平淡，反而引起內地網民好奇區選是甚麼？「是不是人人都可投票？」

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撰文 : 傅流螢

張國榮 梅艷芳 區議會 選舉 商場 天津 港式 香港 社交平台 廣州

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