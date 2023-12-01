【司法覆核】林定國：政府在區選司法覆核案勝訴　否則今晚「食唔落飯」

▲ 林定國指，政府在司法覆核中勝訴，否則今晚「食唔落飯」。(林定國fb圖片)

長洲居民郭卓堅早前入稟申司法覆核，指區議員參選人必須經「三會」審查通過方具資格報名參選違反《基本法》，高等法院昨（30日）開庭聆訊後，法官今(1日)頒下判詞裁定敗訴，認為「三會」提名制有合法目的，並沒有違憲。律政司司長林定國指，有市民挑戰，區議會選舉規定候選人須獲三會提名的做法違憲，政府在司法覆核中勝訴，否則今晚「食唔落飯」。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

林定國今日在國家憲法日晚宴上，以「國家及香港法治法治的洞察」為主題演講指，《基本法》對鞏固本港法治環境起了關鍵作用，《基本法》第8條是將普通法自97回歸前保留下來的根本條款，而第82條就容許終審法院有來自其他普通法地區的非常任法官制度，提升本港司法水平，鞏固本港優勢，與外地接軌，而邀請來港出任非常任法官的都是頂尖法官。

梁美芬：歡迎法院判決 新選制完全合憲、合法、合情、合理

全國人大常委會香港基本法委員會委員、立法會議員梁美芬在社交平台指，歡迎法院判決，在新選制下，區議會由委任議員、三會議員、地區直選產生的議員及當然議員組成，是確保香港「由亂到治」走向「由治及興」的重要改革，完全合憲、合法、合情、合理。

梁美芬認為，直選產生的區議員一般會更貼近民生議題；委任議員能夠從客觀大局規劃、協調各地區，共同發揮《香港基本法》第97條規定區議會為文化、康樂、環境衞生等事務接受諮詢和提供服務的角色，「這次政府司法覆核勝訴，更是證明了這一點。」

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥