關智斌屋企漏煤氣意外受傷　Kenny臉部二級燒傷險毀容

▲ 關智斌因家居漏煤氣，致臉部和手部二級燒傷。

歌手關智斌（Kenny）昨晚（12月1日）在個人社交網上載3張照片，當中相他分別臉部甩皮、臉上搽滿藥膏、臉上皮光肉滑相片。

關智斌表示，在兩個星期前的晚上，因家居意外漏煤氣，臉部和手部二級燒傷。尚幸他即時用凍水洗面並召救護車到醫院，經過一星期多專科醫生治療，現在康復。

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關智斌憶燒傷經過

他首先報平安，然後憶述經過寫道：

因為小弟臉部的二級燒傷⋯

已經完全康復了🥹 事緣剛好在兩個星期前的星期四晚上

在自己身上發生了一個意外

一個家居意外

一個Gas漏氣

一個大意的點火行為

換來我面部和手部的二級燒傷

然後，關智斌形容當時心情六神無主，稱：

還記得意外發生之後

幸好做了一個拯救了自己的行為

就是不停不停用凍水洗面

回過神來之後才發現

我的頭髮和眉毛都燒焦了

面部和嘴唇也變得紅紅腫腫

當時真的不知所措也非常驚恐

只記得心跳得很快很快

六神無主了5分鐘才懂得叫車去醫院

受傷後出席活動

他並解釋後來戴手套出席活動，並用化妝掩蓋傷勢：

如果還記得我17號出席活動的話

有粉絲問我為什麼要戴上手套

亦以為我因為天氣冷鼻頭變得紅紅

甚至開玩笑以為我做了豐唇手術

其實當其時就剛好是燒傷了的第二天

但因為主辦方已經為我的行程延期過一次

我覺得一定要有責任把它完成

而當其時也沒有告知他們這個意外

因此盡量用化妝去掩蓋着

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新陳代謝迅速

最後，他感恩稱康復已康復，表示：

後來經過一個星期的脫皮

推掉一些工作和SaSa的生日party😔

再把燒焦的頭髮剪掉

經過專科醫生的治療

真的很奇蹟很奇蹟地

在一個星期之後基本上已經完全康復

我的復原和新增（陳）代謝速度

自己也感到驚訝

（我覺得跟我每天吃十多粒的維他命應該有點關係😌）

再經過這個星期的悉心護理

不停搽藥膏

不停躲開太陽

除了眉毛還未完全長回來之外

Thanks god基本上已經完完全全康復! 最後很感謝這一段時間照顧我的每一位。

P.S. 本來也想post剛燒傷後的照片

稍微想想之後還是不要嚇到你們😬

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