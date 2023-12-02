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【天氣報告】天文台預測「這個冬天不太冷」　寒冷日數或較去年13天少

社會 10:46 2023/12/02

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天文台預料今個冬季的寒冷天氣日數或少過去年。（天文台facebook圖片）

天文台表示，由於氣候變暖，加上大部分氣候模式均預測，華南今個冬季溫度正常至偏高，預料本港冬季12度或以下的寒冷天氣日數，可能較去年的13天少，但仍需留意日與日之間氣溫變化可以很大，冬天間中會出現寒冷天氣。

天文台在社交平台發文，提醒市民根據最新預測今個「冬天不太冷」。天文台指，寒冷天氣是指氣溫在12℃或以下，冬季寒冷天氣日數的正常範圍是9至17天，至於去年冬季寒冷天氣日數為13天。

天文台指出，厄爾尼諾在過去1個多月持續，赤道太平洋中部及東部水溫維持偏暖，綜合最新海洋觀測資料及世界各地多個氣候模式預測，預料厄爾尼諾會在冬季及春季持續。

天文台解釋，統計分析顯示，當厄爾尼諾發生時，本港冬季雨量正常至偏多的機會一般較高；此外世界各地大部分氣候模式預測，2023/24年冬季輸送到華南沿岸的水汽較多，故預料本港冬季雨量正常至偏多。

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責任編輯：馮琪雅

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