新聞女王丨高海寧搶疆自薦獲封野心美女　高Ling談何依婷反枱戲

佘詩曼、馬國明、李施嬅主演TVB台慶劇《新聞女王》,逢周一至五晚八點半翡翠台播映,主要演員包括、高海寧、王敏奕、何依婷、鄧智堅、譚俊彥、龔慈恩、吳業坤、車婉婉、何廣沛及林正峰等。

昨晚(12月1日)《新聞女王》焦點落在詩晴Cathy(高海寧飾)及曉薇(何依婷飾)。

▲ 《新聞女王》詩晴流淚報死訊。

新聞女王丨高海寧被封野心美女

劇情講Man姐(佘詩曼飾)、佐治(馬國明飾)及飛爺(鄧智堅飾)同時收到富商鄭松柏離世消息,三方循律師、家庭醫生及茶客等不同方向追尋線索,縱有九成把握鄭伯死訊屬實,有人卻因不想負上錯誤報道的嚴重後果玩「推波」。

進擊的Cathy於危急關頭「搶疆自薦」:「冇人敢報等我嚟吖!萬一touchwood報錯咪賴落我度咯,I have nothing to lose。我宗旨好簡單,the show must go on。我報,萬一報錯,對公司嘅損失先至係最細。」

由於甚有guts,贏得一致好評,高Ling因而獲封「野心美女」:「不在意別人怎麼說,內心強大堅定!」、「好喜歡壞女人,就喜歡這種有野心的」、「實在太酷了,把野心和欲望寫在面上的女人!高海寧演的也太好,眼神高傲、挑釁、將野心表現得淋漓盡致」。

▲ 高海寧與何依婷在《新聞女王》有不少對手戲。

新聞女王丨高Ling被依婷感動

對於角色贏好評,高Ling謙虛歸功編審:「佢哋寫咗呢個好有血有肉,令人覺得壞得嚟好真誠嘅角色。好感恩好多網民都好欣賞詩晴,話佢又危險又迷人。」

高Ling坦言自己也被詩晴吸引:「佢好孝順,你哋慢慢就會睇到,佢不擇手段坐主播位亦係有原因。佢表面上雖然好識得利用自己外在條件,例如拉拉鏈、送底褲,但佢有分寸之餘亦好有實力,就算要去應酬,佢朝早都係好早返office準備晨早新聞,呢個女仔係一心一意搞事業。」

談到早前與曉薇VS的反枱戲引發熱話,高Ling透露於拍攝現場有被依婷感動:「我有戥佢慘,因為佢喊得好悽涼,佢喊戲做得好,而且喊極都有,我覺得佢呢方面好叻。」

