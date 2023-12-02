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新聞女王丨高海寧搶疆自薦獲封野心美女　高Ling談何依婷反枱戲

娛樂 11:16 2023/12/02

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

《新聞女王》

佘詩曼、馬國明、李施嬅主演TVB台慶劇《新聞女王》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括、高海寧、王敏奕、何依婷、鄧智堅、譚俊彥、龔慈恩、吳業坤、車婉婉、何廣沛及林正峰等。

昨晚（12月1日）《新聞女王》焦點落在詩晴Cathy（高海寧飾）及曉薇（何依婷飾）。

新聞女王丨龔慈恩佘詩曼麻雀枱眼神大鬥法　龔姐預告方太鬧爆飛爺鄧智堅

《新聞女王》詩晴流淚報死訊。

新聞女王丨高海寧被封野心美女

劇情講Man姐（佘詩曼飾）、佐治（馬國明飾）及飛爺（鄧智堅飾）同時收到富商鄭松柏離世消息，三方循律師、家庭醫生及茶客等不同方向追尋線索，縱有九成把握鄭伯死訊屬實，有人卻因不想負上錯誤報道的嚴重後果玩「推波」。

進擊的Cathy於危急關頭「搶疆自薦」：「冇人敢報等我嚟吖！萬一touchwood報錯咪賴落我度咯，I have nothing to lose。我宗旨好簡單，the show must go on。我報，萬一報錯，對公司嘅損失先至係最細。」

由於甚有guts，贏得一致好評，高Ling因而獲封「野心美女」：「不在意別人怎麼說，內心強大堅定！」、「好喜歡壞女人，就喜歡這種有野心的」、「實在太酷了，把野心和欲望寫在面上的女人！高海寧演的也太好，眼神高傲、挑釁、將野心表現得淋漓盡致」。

高海寧與何依婷在《新聞女王》有不少對手戲。

新聞女王丨高Ling被依婷感動

對於角色贏好評，高Ling謙虛歸功編審：「佢哋寫咗呢個好有血有肉，令人覺得壞得嚟好真誠嘅角色。好感恩好多網民都好欣賞詩晴，話佢又危險又迷人。」

高Ling坦言自己也被詩晴吸引：「佢好孝順，你哋慢慢就會睇到，佢不擇手段坐主播位亦係有原因。佢表面上雖然好識得利用自己外在條件，例如拉拉鏈、送底褲，但佢有分寸之餘亦好有實力，就算要去應酬，佢朝早都係好早返office準備晨早新聞，呢個女仔係一心一意搞事業。」

談到早前與曉薇VS的反枱戲引發熱話，高Ling透露於拍攝現場有被依婷感動：「我有戥佢慘，因為佢喊得好悽涼，佢喊戲做得好，而且喊極都有，我覺得佢呢方面好叻。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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