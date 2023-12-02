  • 21°C
香港時間 : 20231202日 (週六) 13:13
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【醫療科技】養和質子治療中心開幕　盧寵茂：將加強合私營合作治療癌症兒童

社會 11:42 2023/12/02

分享：

分享：

熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

養和質子治療中心今日（2日）開幕。

養和質子治療中心今日（2日）開幕，醫務衞生局局長盧寵茂出席開幕禮時提及，中心開幕顯示私家醫院在本港醫療發展創新方面亦可出一分力，政府會盡量用好這個中心，提及養和醫院與公營醫療系統下的兒童醫院有合作，自中心在年中初步營運以來，已有6名兒童醫院病人到中心接受治療，未來亦會加強公私營合作，盼利用中心服務幫助更多公立醫院的兒童癌症病人。

盧寵茂指，質子治療屬高科技治療技術，目前全世界只有120多間質子治療中心，全國亦只有5間，本港目前只有1個質子治療中心，期望中心能為兒童癌症病人帶來精準治療，醫好癌症同時減低對其他器官的傷害。

點擊圖片放大

中心位於養和醫院東區醫療中心內，設有2間質子治療室，以及全港首部質子治療系統，可透過質子治療，代替傳統電療的「光子治療」方式治療癌症。該系統包括2座半旋轉機座、1部同步加速器以及尖端光束傳輸系統，院方指該系統以垂直層疊方式佈置，形容裝置設計緊湊，示範在有限空間內亦能安裝大型醫療裝置，可供類似香港人口稠密的城市作參考。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：馮琪雅

相關文章

【醫療事故】盧寵茂：明愛醫療事故只涉開關掣問題　醫管局將調查事故原因
今日 11:15
【醫療事故】盧寵茂：明愛醫療事故只涉開關掣問題　醫管局將調查事故原因
【癌症治療】養和質子治療中心正式開幕　每年可醫逾400癌病患
今日 00:00
【癌症治療】養和質子治療中心正式開幕　每年可醫逾400癌病患
【癌症治療】 至今40癌患者接受質子治療　養和：挖30米花崗岩工程複雜
今日 00:00
【癌症治療】 至今40癌患者接受質子治療　養和：挖30米花崗岩工程複雜

你可能感興趣

【醫療事故】盧寵茂：明愛醫療事故只涉開關掣問題　醫管局將調查事故原因
今日 11:15
【醫療事故】盧寵茂：明愛醫療事故只涉開關掣問題　醫管局將調查事故原因
【癌症治療】養和質子治療中心正式開幕　每年可醫逾400癌病患
今日 00:00
【癌症治療】養和質子治療中心正式開幕　每年可醫逾400癌病患
【癌症治療】 至今40癌患者接受質子治療　養和：挖30米花崗岩工程複雜
今日 00:00
【癌症治療】 至今40癌患者接受質子治療　養和：挖30米花崗岩工程複雜
養和醫院 兒童健康 醫務衞生局 兒童醫院 治療 醫療科技 兒童醫院 盧寵茂 私家醫院 公立醫院

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

夫妻相處丨人妻疑丈夫與女傭有染 裝針孔鏡頭偷拍揭寒心真相更崩潰
夫妻相處丨人妻疑丈夫與女傭有染 裝針孔鏡頭偷拍揭寒心真相更崩潰
急症室最長等候時間（12月02日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月02日 時間12:05）
著名臨床心理學家顧修全博士離世　不敵肺炎終年73歲
著名臨床心理學家顧修全博士離世　不敵肺炎終年73歲
人生交叉點丨父患末期癌症要求回流陪伴 樓主呻情緒勒索剛移民陷兩難局面
人生交叉點丨父患末期癌症要求回流陪伴 樓主呻情緒勒索剛移民陷兩難局面