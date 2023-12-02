【醫療科技】養和質子治療中心開幕　盧寵茂：將加強合私營合作治療癌症兒童

▲ 養和質子治療中心今日（2日）開幕。

養和質子治療中心今日（2日）開幕，醫務衞生局局長盧寵茂出席開幕禮時提及，中心開幕顯示私家醫院在本港醫療發展創新方面亦可出一分力，政府會盡量用好這個中心，提及養和醫院與公營醫療系統下的兒童醫院有合作，自中心在年中初步營運以來，已有6名兒童醫院病人到中心接受治療，未來亦會加強公私營合作，盼利用中心服務幫助更多公立醫院的兒童癌症病人。

盧寵茂指，質子治療屬高科技治療技術，目前全世界只有120多間質子治療中心，全國亦只有5間，本港目前只有1個質子治療中心，期望中心能為兒童癌症病人帶來精準治療，醫好癌症同時減低對其他器官的傷害。

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中心位於養和醫院東區醫療中心內，設有2間質子治療室，以及全港首部質子治療系統，可透過質子治療，代替傳統電療的「光子治療」方式治療癌症。該系統包括2座半旋轉機座、1部同步加速器以及尖端光束傳輸系統，院方指該系統以垂直層疊方式佈置，形容裝置設計緊湊，示範在有限空間內亦能安裝大型醫療裝置，可供類似香港人口稠密的城市作參考。

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責任編輯：馮琪雅