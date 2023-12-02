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【三隧分流】12.17起實施分時段收費　林世雄料有助減少早上繁忙時段過海車流

社會 12:06 2023/12/02

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香港仔隧道將會是今年最後一條實施「易通行」的政府收費隧道。（運輸及物流局網誌圖片）

運輸及物流局局長林世雄今日（2日）發表網誌，表示本月17日起，3條過海隧道將實施「分時段收費」方案，期待措施能鼓勵部分駕駛人士彈性出行或轉乘公共交通，繁忙時段能紓緩過海交通擠塞的情況。

過海隧道「分時段收費」實施後，視乎日子及時段，私家車收費由20至60元不等，繁忙時段西隧收費維持60元，紅隧和東隧則調整到40元；電單車（包括機動三輪車）收費為私家車的4成，即介乎8至24元；的士將繼續維持全日劃一收費25元，商用車全日劃一收費50元。

林世雄表示，屆時3條過海隧在不同時段之間將設有過渡收費安排，以有序地銜接和保障道路安全，2個時段之間，收費會每2分鐘逐漸增加或減少，並在3條過海隧道同步啟動，各時段確實收費可參考運輸署網頁或「香港出行易」應用程式增設幫助駕駛者規劃行程的新功能。

當局預計，新措施可提供誘因令部分駕駛者改變出行習慣或考慮改乘公共交通，預期可減少早上繁忙時段累積的過海車流，使紅隧和東隧的車龍，分別可縮短約1至1.5公里和0.5公里，並可減低過海車龍對非過海交通造成的影響。

林世雄相信，駕駛人士或需要較長時間適應新收費模式，故不期望方案實施後過海交通會即時有大幅改善，但相信經過一段時間後，駕駛者出行習慣會漸趨穩定，交通管理效果將更為明顯，整體有助紓緩紅隧和東隧在繁忙時段過海的行車時間，對駕駛者、公共交通營辦商和乘客、商用車運輸業界等均有裨益。

林世雄亦指，自今年5月7日起，已有7條政府收費隧道或管制區實施「易通行」不停車繳費服務，目前只餘下香港仔隧道本月稍後加入「易通行」行列，意味政府轄下所有收費隧道或管制區會於今年內全部實施「易通行」。

目前全港已領牌車輛之中，逾81萬輛車（逾99%）已獲政府發出車輛貼，約92%車輛已開立「易通行」戶口，約73%車輛已設立自動繳費方式。

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責任編輯：馮琪雅

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