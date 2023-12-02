鍾培生拳賽丨霍哥勝出《無敵盃》打贏周永恆　捐出拳酬以前微辣阿晶名義做善事

▲ 莊韻澄在個人社交平台上載與霍哥賽後合照。

由鍾培生舉辦的《培生擂台: 無敵盃》西洋拳賽在昨晚（12月1日）於灣仔修頓場館舉行，其中拳賽由前微辣成員霍哥對戰周永恆，雖然霍哥在賽前揚言在2 Round內K.O對手周永恆，不過兩人結果要打足4 Round，最終由霍哥勝出。

在賽後，霍哥接受訪問時罕有公開講及離世的前微辣成員阿晶。霍哥表示很多網民一直指他不敢講阿晶，其實自己是想趁今日有大批傳媒、觀眾才講，對於網民問「點解唔幫啊晶報仇」回應稱：「唔係要報仇，係要報恩」，另外他表示：「佢雖然人走咗，希望大家放下仇恨！」

【鍾培生拳賽】劉馬車龍心「騷肌」戰意旺盛 霍哥積極備戰盼兩回合KO周永恆

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

捐出拳酬行善

同時霍哥稱，會以阿晶名義，把自己10萬元拳酬會全數捐出贈澳門人流浪狗義工團。

至於在賽前一直與霍哥衝突的周永恆，賽後主動擁抱霍哥攬攬，更稱要去澳門時上對方的節目。

另外，霍哥在個人IG以STORY方式上載朋友對他支持的發文。另外，霍哥上載賽後坐車回家的短片，稱：「要放陣假先」從片中所見，左眼角受傷腫了。

最新影片推介：蔣祖曼專訪