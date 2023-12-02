【學生自殺】教師換人、疫後重建師生關係難　葉兆輝憂三層機制將責任交予學校作用有限

▲ 港大防止自殺研究中心總監葉兆輝憂政府將責任交予學校的三層機制作用有限。（資料圖片）

學生自殺問題備受關注，政府昨日（1日）起至明年1月在全港中學推出以學校為本的三層應急機制，與家校和社會各持份者合作及早識別和支援有高風險的學生。港大防止自殺研究中心總監葉兆輝表示，教師或因工作繁重，沒有空間做好識別工作，加上部分教師已經轉換，疫情後同學之間關係也未建立，認為政府將責任交予學校會有困難，而且措施短暫，憂作用有限。

機制第一層是協助學校及早識別有較高自殺風險或有精神健康需要的學生，第二層由政府跨部門、跨專業及跨界別組織的「校外支援網絡」為學校在短期內增強「外援」，第三層是由校長轉介有嚴重精神健康需要的學生予醫管局精神科服務。

葉兆輝在電台節目表示，近期有7成學生自殺個案未被識別。他指出，新推出的三層架構很在乎由學校識別，惟教師或因工作繁忙至沒有空間，而且疫情後師生在學校見面的空間及機會少，加上部分教師轉換，同學與同學之間關係仍未建立，故相信短暫措施對於防止學童自殺的實際作用有限。

葉兆輝亦指出，學生壓力來源之一是學業，包括追趕課程、交功課及操練，他說：「廚房整塊地都有水，現在每個人都忙著弄乾地下，但原來我們不記得關水喉，壓力來源處理不好，你後面如何跟進都無法解決。」

出席同一節目的港大醫學院兒童及青少年科學系臨床教授葉柏強表示，疫情下學生長時間在家學習，累積壓力，部分學生自殺倘涉及抑鬱症等疾病，早期提供藥物治療料有幫助。他又認為，學校有需要增加體育課的節數，有助學生建立良好的朋輩關係，並指家庭是學童面對風浪的安穩支援，建議父母多抽時間與子女傾談，並爭取機會在戶外活動，有助精神及體能健康。

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責任編輯：馮琪雅