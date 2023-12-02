【肺炎支原體】葉柏強：兩地交往頻繁容易播毒　本港肺炎支原體感染急升至每月逾百宗

▲ 港大醫學院兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強指，國內近期爆發的病毒容易傳播到本港。（資料圖片）

港大醫學院兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強表示，近期內地的上呼吸道感染情況急速惡化，世衞亦對此表示關注，與內地相關部門溝通，葉指出，本港與內地來往頻繁，容易將國內爆發的病毒，包括肺炎支原體感染傳播到本港，本港8月至今每月均錄得逾百宗個案。

葉柏強指，最近內地爆發的肺炎支原體、腺病毒，以及最近增加的流感及呼吸道合胞病毒，除了正影響國內不同城市兒童，亦正在影響本港，因本港與國內溝通和交流頻繁，除了有旅客從內地來港，兒童及家長亦經常來往國內，很容易將內地爆發的病毒傳播來香港。

他續指，最近在公立醫院及私家醫院病房的情況非常令人擔心，形容病房擁擠情況非常明顯，就早前內地爆發的肺炎支原體，本港個案亦正急速上升，由今年1月至7月已開始略為增加，比新冠疫情期間每月增加幾宗至十多宗個案，由8月份起最近幾每月，每月均有超過100宗個案。

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責任編輯：馮琪雅