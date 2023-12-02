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【區選2023】公務員事務局推撐區選手機Sticker　楊何蓓茵籲公務員投票日及前夕提醒親友投票

社會 14:05 2023/12/02

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公務員事務局推出「CSB撐區選」手機貼圖。（楊何蓓茵Facebook圖片）

區議會選舉將於本月10日舉行，港府推出宣傳不絕，公務員事務局今日（2日）更推出一套10款圖案的「撐區選」手機貼圖，適用於WhatsApp及WeChat通訊應用程式。公務員事務局局長楊何蓓茵籲市民及公務員在投票日前夕及當日，隨時隨地「撳個掣」便可利用不同款式貼圖提醒身邊親友投票。

楊何蓓茵今在Facebook發文力推新出的手機貼圖，指局方為進一步宣傳區選投票的信息，希望透過手機貼圖讓市民隨時隨地「撳個掣」便可使用貼圖並廣傳，共同呼籲合資格選民，包括所有公務員同事，聯同家人及親友在區選投票日投票。

「CSB撐區選」手機貼圖一套10款。（網頁截圖）

她亦表示，無論是投票日前夕，抑或投票日當天，上述手機貼圖都適用，舉例指未來數天可用其中的「1210 區選齊投票，共建美好社區」和「一人一票投一人」貼圖，提醒身邊家人朋友於12月10日投票日，地方選區只須投選一人；至於公務員同事則可用「公務員團結同心撐區選」和「公務員齊投票」貼圖，提醒大家以身作則，投票履行公民責任；投票日前一天，亦可以使用「盡公民責任，明日去投票」貼圖作「溫馨提示」；至於投票日當天，可用「我投咗票啦，你投咗未？」、「早投早安心」、「同埋家人齊投票」等貼圖。

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責任編輯：馮琪雅

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