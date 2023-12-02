亞洲超星團丨丁子朗孖黃奕斌除衫騷Body　洪欣兒子張鎬濂與「高人」組隊

▲ 《亞洲超星團》參賽組合「頂破天花板」，成員平均身高188cm。

TVB偶像選秀節目《亞洲超星團》在今晚（12月2日）今晚播出的第2集繼續是初舞台才藝考核，餘下的練習生將悉數登場。

《亞洲超星團》在這集出場名單如下：五人組合HELLO WORLD的舒灝、郝瑞然、孫瀟威、阿昕然和奧利、二人組合HK組合的方玉亨和王坤、四人組合美杜莎的楊亦辰、愛合、艾煜坤和黃輝雄、五人組合頂破天花板的張鎬濂、羅奕傑、艾克力亞、謝鑫和譚思源、五人組合多巴胺的黃星綽、寧浩然、江文俊、黃攀和衛軒汶、四人組合霹靂旋風的李澤楊、黃奕斌、區珀豪和丁子朗（丁丁），還有與第一集趙天翼一樣Solo演出的李權哲。

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▲ 四人組合美杜莎。

嫌丁丁黃奕斌着太多衫

今集最大睇頭除了有「初印象人氣排名」No.1的奧利登場，香港代表亦會悉數登場。

組合霹靂旋風中有3位香港代表，分別是丁子朗、黃奕斌和區珀豪。丁丁甫出場便以出道了7年的老新人來自我介紹，他們以白色西裝上陣跳唱Medley《算他敢愛敢做》。

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節目召集人志偉表示自己看得非常投入，又叫超星導師程瀟猜丁子朗、黃奕斌中誰是香港先生，程瀟怕醜說：「讓他們表現一下，主要是他們穿得太多了！」

志偉即搞笑下令二人除衫，靦腆的二人怕醜地脫去西裝外套時，志偉點到即止叫停，並開估丁丁才是香港先生，場面搞笑！

▲ 志偉叫丁子朗、黃奕斌除衫。

而擔任超星總製作人Rain見狀大晒廣東話說：「好犀利。」之後他又指丁丁面部表情特別好，但四人跳唱水平比較業餘，需再多加練習。

丁丁事後透露，當年除面試香港先生外，還曾面試韓國的練習生公司，說：「我都曾經想做Idol，但係foul咗我冇要我，依家有機會畀我實現出嚟，我梗係參加啦，依家唔追夢，我唔知幾時可以再追夢。」

▲ 丁丁透露當年面試香港先生外，還曾面試韓國練習生公司。

方玉亨晒芭蕾舞功架

名模歐陽妙芝的15歲仔仔方玉亨，與王坤組成HK組合演出《The Greatest Show》，練開芭蕾舞的亨亨甫出場便大晒功架，原地單腳自轉15個圈後仍表現得輕鬆自如，技驚四座。

之後，亨亨與王坤的演出特意設計只有一支咪，兩人一邊跳舞一邊搶咪唱歌，視覺效果十足。歐陽妙芝與天王劉德華份屬老友，亨亨透露今次參加節目全靠華仔鼓勵：「佢自己都係好細個入行，所以佢都明白我嘅feelings，今次嚟嘅原因好大係因為佢好支持我，佢好相信我可以做得好。」節目中更會公開亨亨兒時與華仔合照。

▲ 方玉亨大晒功架，原地自轉15個圈。

張鎬濂被Rain注意

至於藝人洪欣的仔仔張鎬濂也在今集《亞洲超星團》登場，高大有型的他與平均身高188cm的練習生組成頂破天花板。

五位「高人」齊齊搞笑地大騷逆天長腿，志偉看後笑言：「我不敢站出來！」就連Rain都被他們迷倒，笑言：「各位都長得特別帥，以致我動了想簽你們的想法。」

▲ 洪欣兒子張鎬濂

至於香港代表黃星綽所屬的組合多巴胺，五子以色彩繽紛的服裝上陣。

他們大晒可愛一面，Rain笑言：「非常活潑，很像Idol的一個舞台。」

▲ 五人組合多巴胺