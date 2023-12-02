教育盛事丨善德基金會「國家發展前景」論壇 300中小幼教育同工出席

▲ 善德基金會「國家發展前景」論壇 ，吸引300中小幼教育同工出席。

香港善德基金會繼上月初進行「教育界對國家發展前景信心調查」並從研究結果中，向教育局及「愛國主義教育工作小組」提出六項具體建議，以持續推行愛國教育後，善德基金會再於12月1日下午舉行「國家發展前景」論壇，邀請到外交部駐港特派員公署副特派員方建明、前立法會主席曾鈺成及香港科技大學經濟學系榮休教授雷鼎鳴擔任主講嘉賓，分別就國際形勢與中國外交、國家統一前景及國家經濟前景三方面，進行分享和交流。

論壇邀請到中聯辦新界工作部部長李薊貽及教育局副局長施俊輝擔任主禮嘉賓，並吸引全港約300位中學、小學及幼稚園教育同工參加。

行政長官在剛發表的《施政報告》中提出開展「愛國主義教育」及成立「愛國主義教育工作小組」。善德基金會早在9月至10月期間，進行了「教育界對國家發展前景信心調查」。調查發現，有八成九受訪教育界同工表示，對國家未來前景整體來說很有信心或有些信心，而對香港未來前景很有信心或有些信心的則有七成四。

整體而言，受訪者對於國家經濟前景和外交前景的信心程度相若，有八成二同工對國家經濟前景很有信心或有些信心，有八成一對國家外交前景很有信心或有些信心；但對於國家統一前景，則只有七成一表示很有信心或有些信心，有近兩成表示不知道。調查於上月發布，善德基金會因應研究結果，向政府提出六項具體建議，以持續推行愛國教育。

善德基金會再舉辦「國家發展前景」論壇，目的是就調查報告提出的建議，包括多舉辦以宏觀國家政策為主題的教師專業發展講座及論壇，進一步就國家發展前景進行多分面的深入討論和分析，以加強同工對宏觀國家政策的認識了解和認同，協助教師有效推動愛國主義教育。

善德基金會主席董吳玲玲太平紳士致辭時表示，善德基金會一向關心重視青年發展，在短短9年，成功打造多項旗艦活動，各活動在社會上發揮正面影響，培養青少年成為奉公守法、愛國愛港、有民族情懷的新一代。

今年本會除了在6月成功舉辦第九屆「認識憲法、《基本法》— 與法治同行」系列比賽及本月初發表「教育界對國家發展前景信心調查」報告，今天舉辦「國家發展前景」論壇，希望支持和幫助教育同工更好瞭解和掌握國家發展大局，從而帶領學生加深對國家發展的認識，培養學生對中華文化和國民身份的認同，這對學生的未來至關重要。

教育局副局長施俊輝先生致辭時表示，論壇是「善德“一國兩制”教育計劃」系列之一，有助教育界同工鞏固學生的國家觀念、厚植家國情懷、建立國際視野。國家主席習近平給香港學生回信時，強調「深入了解祖國的歷史文化和現實國情，厚植家國情懷」的重要性。教育局一直堅守使命，不遺餘力地採取「多元策略、互相配合」方式推動國民教育。

在「國家發展前景」論壇上，主講嘉賓外交部駐港特派員公署副特派員方建明表示，善德基金會宏揚善心、道行天下的宗旨，特別是围绕認識憲法和基本法、國家安全長期推廣，青少年培養做了突出貢獻。基金會開啟了教育界對國家發展的信心調查，顯示出教育界對國家發展有正確的認知和堅決信心。

另一主講嘉賓前立法會主席曾鈺成分享當前的國家統一前景，指中國在國家統一問題上，由70年代的「解放台灣」，到「和平統一」，至近年「反對台獨」，看到國家在統一大業上隨著時代，口號亦有轉變。他又以國家主席習近平在2019年1月2日，於紀念《告台灣同胞書》發表40週年大會的講話，重申「祖國必須統一，也必然統一。這是70載兩岸關係發展歷程的歷史定論，也是新時代中華民族偉大復興的必然要求。」並呼籲「兩岸中國人、海內外中華兒女理 應共擔民族大義、順應歷史大勢，共同推動兩岸關係和平發展、推進祖國 和平統一進程。」

同樣任主講嘉賓的香港科技大學經濟學系榮休教授雷鼎鳴表示，仍有幾個重要的隨機震盪，包括世界地緣政治處於激盪期，美國對中國貿易與高科技的遏制，都會對經濟都造成了巨大的不確定性；而美國在2018年啟動的對華貿易戰尚未結束，中美貿易順差今年雖然稍有下降，反映中國的貿易格局還在調整中。

此外，內地一些地產商過度擴張，借債太多，出現危機，雖然中國社會儲蓄率極高，資金累積快，解決債務問題的能力也較大，但在短期內這還是會困擾經濟；而近年中國進行了一些社會改革，例如對兒童的過度補習活動加以限制，對娛樂圈也加以整頓等。這些政策有正面作用，但難免對GDP有負面影響。

責任編輯：鄺嫻