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叠影狙擊丨周秀娜開機前意外折斷肋骨　娜姐黃宗澤中環跑街挑戰極限

娛樂 14:34 2023/12/02

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

周秀娜在TVB台慶劇《叠影狙擊》有大量動作場面演出。

周秀娜（娜姐）為應付TVB台慶劇《叠影狙擊》內的大量動作場面，劇組在開機前，特別安排她跟武術指導上課，從而了解她的體能以及動作技巧，原本安排了一系列課程讓她有充分練習，但上到第四堂，娜姐卻意外受傷，其中一截肋骨斷裂。

娜姐憶述說：「上到第4堂，開始向難度挑戰，學點樣俾人撻底嘅動作，可能我骨頭太脆弱，其中一截肋骨Z型斷開咗，無論我換衫、透氣、笑，都會痛，醫生叮囑一定要休息，但因為套劇要開始拍，所以劇組安排頭兩個月先拍晒啲文戲，所有動作戲留番最尾先拍，等我有多啲時間休息，好在而家已經好番晒！」。

除斷肋骨，娜姐在拍攝期間皮膚敏感亦一度復發，的而且確，在大熱天，穿上厚厚的特警套裝，還要在完全沒有遮陰、像火爐般高溫的大廈天台拍攝。

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娜姐拍《叠影狙擊》令皮膚敏復發。

娜姐穿高踭鞋奔跑

為完成《叠影狙擊》每一個鏡頭，娜姐可謂犧牲不少，說：「全套特警制服著上身，條腰帶要孭住好嘢，支槍最重，好在肋骨已經好番，如果唔係冇可能攞得起支槍，戴完個頭套再戴頭盔，但當你講對白做戲又會移位，但講到尾，最辛苦其實係熱。」

至於另一個挑戰，就是娜姐要著上高踭鞋，和黃宗澤在中環奔跑，導演更要求她的跑速，要貼近黃宗澤。

周秀娜與黃宗澤在拍《叠影狙擊》時，於中環奔跑。

黃宗澤大讚拍檔

娜姐說：「嗰場係一場槍戰，要跑，但我冇諗過，原來我要著一條好飄逸嘅裙、仲著冷衫、同埋高踭鞋喺條街上面跑，大家都知Bosco成日拍戲都做警察、飛虎隊，佢跑速好快，導演開機前專登走埋嚟同我講，想我跑快啲，貼近Bosco嘅速度，因為想個畫面見到我哋一齊跑。」

最後，她不單只成功完成導演的要求，拍擋Bosco也忍不忍大讚她：「著住高踭鞋都跑得咁快，果然好跑得！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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周秀娜 叠影狙擊 電視劇 TVB

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