吳浩康為賺奶粉錢撈多份　Deep到地盤工作：同離巢無關

▲ 吳浩康表示未離開英皇前，已「撈多份」在地盤工作。

吳浩康（Deep）在11月6日於個人社交平台表示離開英皇娛樂，結束20年賓主關係。在去年9月，吳浩康的太太郭思琳誕B，為人父的Deep現在可說是仔細老婆嫩，而為賺錢養家，他亦能屈能伸轉當地盤工。

現年40歲的吳浩康近日在個人上載兩條短片，其中一條是分享一段在地盤由高俯瞰日落海景，以及收工後坐巴士因累極入睡的短片，寫道：「每日放工都係望住呢個景，令我可以喺繁複、無聊、刻板嘅工作後抖番啖氣。」

吳浩康宣布離開英皇結束20年賓主關係 霍汶希送祝福：希望你事事順利

▲ 吳浩康太太郭思琳去年一索得男。

早上6時出門上班

至於另一條短片，紀錄他一早出門乘港鐵再轉小巴到淺水灣地盤開工。到達工作地點後，DEEP並笑容燦爛地頭戴安全帽繫上安全帶工作，寫道：「上班過程實錄近排日頭返工好似郊遊咁遠，俾你哋感受一吓！」

有網民留言問他：「咪要6、7點出門口」而Deep回覆：「我6:15-6:30出門口」不過他不是完全轉行做「職行真漢子」，而是為賺奶粉錢而打多份工，表示，有網民留言問：「係咪仲會繼續教人唱歌㗎？」吳浩康回覆：「我仲有教唱歌的，日頭收工後就返Studio教學生，因為我暫時主要教成年人學生，大部分都係放工嚟上堂的，時間啱啱好！」

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吳浩康撈多份養家

不少網民留言鼓勵支持吳浩康，並紛紛讚他為養家可放下昔日歌手身份，表示相當尊重。另外，亦有網民指他比同樣曾為英皇旗下藝人的張致恒有出色，讚吳浩康是真男人。

另外，吳浩康在IG以STORY發文稱，自己是「做多份工」而不是轉行，叫有關公司如有幕前演出，可直接找他，同時指未離開英皇娛樂時已做地盤散工，所以稱：「返新工同離巢無關」

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