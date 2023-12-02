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【區選2023】選管會主席指選舉規模龐大超出想像　12.10將調配逾3萬名選舉工作人員

社會 15:13 2023/12/02

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選舉管理委員會主席陸啟康今日（2日）發表《香港家書》。（政府新聞處圖片）

區議會選舉將於本月10日舉行，選管會主席陸啟康今日（2日）在港台節目《香港家書》表示，他正與選舉事務處作最後衝刺，務求選舉日能夠順利進行，提到當日處方將調配超過30,000名選舉工作人員，於投票日負責投票、點票和支援工作，形容選舉工程規模的龐大程度，大大超出大家的想像。

陸啟康表示，一如以往，選管會按照現行選舉法例規定，作出各項選舉安排，並會監督選舉的進行，致力確保選舉在公開、誠實和公平的原則下進行。他提到，重塑後新一屆區議會以民生福祉為依歸，專注處理與市民日常生活息息相關的地區事務，為市民和政府之間一道非常重要的溝通橋樑。他亦指，政府全體總動員為今次區選作出廣泛宣傳，相信大家有目共睹，目的是呼籲選民踴躍投票，籲選民盡量抽時間投票，為社區注入正能量。

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責任編輯：馮琪雅

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