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十優港姐丨麥明詩素顏賀32歲生日　Louisa騷曲線身段展港姐冠軍實力

娛樂 17:15 2023/12/02

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

「十優港姐」麥明詩 狀態大勇。

2015年奪港姐冠軍的「十優港姐」麥明詩（Louisa）現在已經轉行從商，不再是全職藝人，不過麥明詩仍會以名人身份出席品牌活動、拍廣告，甚至早前為馮允謙（Jay Fung）MV演出。

另外，她的個人社交平台仍然十分受網民留意，比同早前麥明詩上載在家中趕文件的照片，她所坐的Ergonomic kneeling chair（人體工學跪坐椅）因為設計獨特，即成網民熱討，可見不再是藝人的麥明詩一舉一動仍受注目。

香港小姐丨「十優港姐」麥明詩海景大宅趕文件　網民被一件東西吸引錯重點

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緊身衫展曲線身段

而12月11日便32歲生日的她已開始慶生，她在昨日（12月1日）在個人IG以story方式上載一張切生日蛋糕的相片，天生麗質的她更無懼以素顏上鏡示人。

相中，閉起雙眼對蛋糕蠟燭許願的麥明詩，其素顏故然成焦點，另外身穿淺藍色緊身長袖衫的她，把曲線身段盡展。

另外，她又在個人社交平台上載到睇clockenflap的照片，她身穿白色緊身背心、孭斜孭袋，繼續盡好身段，可見她雖然工作忙，也沒有忘記身材管理。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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