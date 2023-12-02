【審計報告】審計署長稱會覆蓋所有公帑資助機構　不論大小事或擲界均會報告

▲ 審計署署長林智遠今日（2日）首度開腔回應新一份調查中大外判管理問題的報告。（有線新聞截圖）

審計報告首次以獨立章節審核大學，列出中文大學監管由外間機構營運的校園設施問題，被質疑針對中大。審計署署長林智遠今日（2日）首度開腔回應，他指審計署原則是覆蓋所有使用公帑的機構，強調署方選擇審核項目的原則保密，自言跟廉政公署一樣要「密密實實」，又形容審計工作如同為機構「驗身」，不論「大事、小事、擲界」都會報告。

審計報告於周三發表，事後被問到為何未有一併調查其餘7間資助大學，署方曾回應傳媒查詢指「一向須以選擇方式進行審計」，但仍被立法會議員狠批「管過頭」及「離地」。

林智遠今日出席探訪長者及宣傳區選活動後見記者，指審計署是政府帳目的外部審計師，在衡工量值式審計方面，在能力範圍內，所有受政府資助的機構均會「全面覆蓋」，又提到署方過去曾審核專上院校，但承認「獨立去睇一間大學可能就未試過」，透露未來有機會檢視其他大學，強調審計署選題一向採取保密態度，但表示樂見發表報告後有其他大學向傳媒表示，會就同類問題作出改善，

林智遠亦指，中大已同意報告內容，他亦親身接觸過相關的高層，引述有關高層表示感謝審計署提供意見，會「有則改之，無則加冕」。

對於被批審計事項瑣碎，林智遠將審計署工作比喻作身體年檢，強調署方原則是「無論大小都會睇」，指驗身結果不論「無事、有事、大事、小事、擲界」均會作出報告。

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責任編輯：馮琪雅