新聞女王丨林正峰騷麒麟臂令粉絲驚喜　四眼主播Look獲內地網民受落

▲ 林正峰因參演《新聞女王》人氣急升。

佘詩曼、馬國明、李施嬅主演TVB台慶劇《新聞女王》內，在劇中飾演隸屬「佐治黨」的王偉、與「高Ling」高海寧及馬國明在後續劇情有不少對手戲的林正峰，自劇集播出後在內地人氣急升，其中一條抖音短視頻突破100萬點擊。

早前林正峰在小紅書上載個人照，引來網民搞笑提議他「左滑露胸肌」，林正峰留言回應：「真的要看？」結果引發一場騷動，成功吸獲逾1.6萬likes之餘，林正峰的回覆留言也有近5,000 likes。

新聞女王丨高海寧搶疆自薦獲封野心美女 高Ling談何依婷反枱戲

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

新聞女王丨林正峰騷麒麟臂

林正峰最終果然兌現承諾上載白tee健身照及白雪雪爆肌照；想不到平時予人感覺瘦削的他，脫去白tee後相當健碩，無論胸肌及麒麟臂均相當驚人。

他留言：「你們居然來真的，好吧，我已經盡力了，你們想看的話就向左滑吧，正面就放過我吧，很害羞+醜樣，免得傷害你們眼睛」，引來網民驚嘆：「電視劇裏天天西裝，沒想到身材這麼好」。

最新影片推介：蔣祖曼專訪

另外，亦有不少內地網民喜歡林正峰斯文眼鏡主播Look，留言讚：「好帥」、「好有主播嘅感覺」、「超驚艷」、「很有辨識度」。

而林正峰事後受訪時坦言，爆肌之路是由接拍《新聞女王》開始：「嗰陣為咗套劇努力健身同埋戒口，幾個月減咗25磅，希望上鏡可以好睇啲，想畀人一種有別於過往嘅感覺。」