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新聞女王丨高海寧血型罕有被紅十字會急Call幫忙　高Ling：緊張到硬晒軚

娛樂 16:39 2023/12/02

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

近期因TVB台慶劇《新聞女王》人氣急升的高海寧，原來其血型甚罕有。

「高Ling」高海寧近日因為參演TVB台慶劇《新聞女王》人氣急升，而高海寧在《新聞女王》所演的許詩晴（Cathy）為求上位不擇手段，為人十分具野心。不過，在現實中的高海寧卻是人美心善。

高Ling在上周才飛往澳洲出席好友王丹妮婚禮兼做姊妹，回港不久她前往紅十字會捐血助人。

新聞女王丨高海寧搶疆自薦獲封野心美女　高Ling談何依婷反枱戲

高海寧在《新聞女王》

新聞女王丨中學開始捐血

原來，她在昨日（12月1日）於個人社交平台上載自己捐血的短片，她寫道：

昨天收到紅十字會的電話，急需我的血型的血液，今天工作空隙即刻跑去捐血。中學時期已開始捐血，但還是忍不住會緊張，睇我緊張到硬晒肽（軚）😅😂

護士告訴我地中海貧血症患者每隔一個月就要輸入3包紅血球，還有其他患者也可能需要定期輸血，捐血救人，人人有責💕

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新聞女王丨高海寧擁「熊貓血」

從影片所見，高Ling捐血時仍頗緊張，更不時把眼閉上，但為助人仍勇敢捐血，實在十分有善心。不少網民留言讚高Ling有愛心外，也紛紛好奇問她是甚麼罕有的血型，令紅十字要致電給她幫忙。

雖然高海寧暫沒有回應網民，不過其實她約在3年前曾分享捐血照片，並寫道：「香港僅約0.7%人口為負型血，屬非常罕有，故負型血又稱為『熊貓血』。」

原來高Ling擁罕有「熊貓血」，難怪紅十字會主動聯絡她幫忙，而高海寧亦十分慷慨。她參演《新聞女王》收視理想，也可說是好心有好報。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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