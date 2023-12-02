【幼稚園寒冬】浸大附屬幼稚園明年停辦　家長盛讚「幼教界清泉」對停辦感可惜

▲ 教育局證實浸大附屬幼稚園將於2024/25學年停辦。（校網截圖）

學生人口下降，繼傳統名幼根德園幼稚園及香港教育大學幼兒發展中心，先後宣布同樣於2025/26學年結束後停辦，屬全港首間大學附屬幼稚園、具23年歷史的香港浸會大學附屬幼稚園，亦獲教育局證實將於2024/25學年停辦。雖然浸幼校網未見公開學校停辦消息，但翻查資料該校早於上學年停止開辦幼兒班（K1），有該校家長更盛讚該校是「幼兒教育界難得的清泉」，對於學校停辦大嘆可惜。

上學年已停辦K1 推算最後一屆畢業生有31人

浸幼是由浸大持續教育學院幼兒及基礎教育部創辦，校舍位於浸大陳瑞槐夫人胡尹桂女士持續教育大樓的3樓及4樓。翻查院校資料，該院是全港首間獲政府認可舉辦幼兒教育學位課程的專上學院，並於1994年獲政府委任為在職小學教師提供教育學士學位課程，直至2000年，學部開辦全港首間大學附屬幼稚園，以「進一步實踐對幼兒教育抱負與承擔」。

根據《幼稚園概覽》顯示，該校校長為孔雅欣，並由浸大持續教育學院院長鍾志杰出任校監；學校課程規劃方面，教學「以遊戲為主」，並列明遵照《幼稚園教育課程指引》（2017）規劃課程，「不會要求幼兒班兒童執筆寫字，亦不會要求兒童做機械式的抄寫或操練式的計算練習」。該校在本學年仍有參加政府「幼稚園教育計劃」，原本開設半日制幼兒班至高班（K1至K3），在扣取政府資助後全年學費10,400元。

浸幼校網未見公開有關學校停辦消息。惟截至今午（2日），校網未見上載2024/25學年收生資訊，只提供本學年的K3插班生申請表。另翻查《概覽》截至去年9月資料，該校已於上學年停辦K1，當時就讀的K2、K3兩級學生共80人，推算該年31名低班學生，於本學年全數升讀高班，若無學生退學或插班，該批學生將成為浸幼最後一批畢業生。

家長形容學校「超有愛」 為女兒打好愉快學習良好根基

部分家長早前更透過家教會刊物表達感受，其中一名家長育有兩名子女，其大女已於去年在該校畢業，他表示「感恩找到一間超有愛又做到愉快學習的學校」，能讓女兒在學習路上打好了「愉快學習」的良好根基，形容本身性格內歛的女兒

每天放學也會分享學校裡的點滴，從她（女兒）字裡行間裡感受到你們（教師們）滿滿的愛。

該名家長亦感謝浸幼教師堅守辦學理念，形容是本著「齊學習、共分享」的精神，甚至是「打造成幼兒教育界難得的清泉」，對於學校停止招生，特別是對於未能入讀該校的弟弟來說，該名家長表示感到非常可惜。

教育局回覆本報表示，知悉有關幼稚園將於2024/25學年停辦，並已提醒學校要盡快通知家長及各持份者相關安排。局方一直與幼稚園保持緊密聯繫，並提供適切支援，亦會為受影響家長及學生提供協助，包括提供區內幼稚園學額空缺資料。

教育局續指，全港各區幼稚園幼兒班（K1）學位空缺情況已上載至局方網頁，如有需要，家長可聯絡有關分區的學校發展組或幼稚園及幼兒中心聯合辦事處。

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記者：馮琪雅