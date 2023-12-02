【醫療事件】佛教醫院83歲男病人被發現用血壓計接駁喉纏頸　搶救不治離世

▲ 佛教醫院1名83歲男病人今日（2日）凌晨被發現用血壓計接駁喉纏繞頸部，經搶救後延至凌晨2時47分離世。（資料圖片）

​香港佛教醫院1名83歲男病人今日（2日）凌晨被發現用血壓計接駁喉纏繞頸部，經搶救後延至凌晨2時47分離世。院方已就事件報警跟進，會全力配合警方調查，有關個案亦會轉交死因裁判官跟進。

佛教醫院今傍晚公布該宗醫療風險警示事件。院方指，該名83歲男病人因末期腎衰竭及肺炎，於上月29日被送往該院內科及老人科病房留醫，病人留院期間臨床情況穩定。直至今日凌晨1時20分，醫護人員巡查病房，當時病人正在睡覺，沒有異樣；惟約15分鐘後，病人被發現用血壓計接駁喉纏繞頸部，已經失去意識，醫護人員立即移除接駁喉並進行搶救，院方亦通知病人家屬，病人延至凌晨2時47分離世。

院方表示對事件感到難過，向病人家屬致以深切慰問，並會為家屬提供所需協助。院方亦表示非常關注事件，已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報事件，並已即時檢視病房及妥善安排相關醫療儀器的位置，並加強巡查，以避免類似事件再發生。

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責任編輯：馮琪雅