親子鑑定丨自覺聰明漂亮堅信是富二代 女大生逼基層父母驗DNA揭更心痛真相

父母辛苦賺錢將孩子養大，但有些人卻傷透父母心。内地一名21歲女大生，基層父母親辛苦工作供她讀書，豈料她上大學後，卻開始懷疑自己是富貴人家落難到民間的公主，自覺聰明漂亮，甚至嫌棄父母又窮又醜，堅信自己非親生，要求做DNA鑑定，最後揭更心痛真相。

綜合内地媒體報道，21歲女生陳美麗公開質疑自己非父母親生女兒，其主要原因有幾個，第一，她自認非常漂亮，又會打扮襯衫，但父母的長相卻很普通；

他們又窮又老土，不可能生出像我如此貌美如花的女兒。

第二，一家5口，唯獨她是啡色頭髮，父母和姐姐的髮色都是黑色。第三，她的父母經常毆打和責罵她，她認為若是親生父母，怎麼會經常毆打和責罵她呢？第四，父母出生農村，生活貧困，明明沒有錢，卻有辦法讓自己讀大學，還有能力在城市中買了房子。

總結以上所述，她認為自己的父母另有他人，或許是對有錢父母，因為各種原因才會丟下女兒，因此如果找到自己的有錢父母，就能過上富裕生活。

最初父母對女兒的想法，僅認為對方是在胡鬧，直到她威脅母親做DNA，否則就要讓這個家不好過，並離家出走，媽媽只好同意做DNA鑑定，報告結果出爐，她確實是父母的親生孩子，但她完全無法接受，因此選擇暫時在外面 生活，留下難過的父母。

對於女兒的指控，媽媽都逐點回應。稱女兒從小聰明優秀，為了好好栽培她，夫妻二人節衣縮食，努力賺錢，才能夠搬到城市中，及供養女兒讀大學，接受高等教育，希望能夠改變家中貧窮的現況。

對於女兒指他們經常責罵她，是因女兒沉迷物質玩樂，經常穿着暴露出夜街，大學畢業後竟到酒吧當陪酒女郎，父母對此感到非常失望，母女間才會引起爭執。

媽媽還爆出女兒秘密，稱陳美麗15歲時曾暗戀一名男生，某日收到警署的電話，指女兒在街上咬途人，家人才意識到女兒患上精神分裂症，故女兒覺得自己非親生，或許只是女兒幻想出來。

責任編輯：王明芳