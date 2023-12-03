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張艾嘉娶新抱婚宴星光熠熠　奶奶大讚游天翼孝順乖巧

娛樂 07:00 2023/12/03

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張艾嘉兒子王令塵與游天翼。

張艾嘉的兒子王令塵（Oscar）與國際超模游天翼（Tianyi）在12月2日於尖沙嘴某酒店舉行婚禮及晚宴。

王令塵與游天翼婚禮儀式於當日下午4時開始於酒店舉行，晚宴於晚上8時在酒店大禮堂延開逾50席，廣邀約600多名賓客，其中更不乏一對新人和奶奶張艾嘉在演藝圈及政商界的親朋好友，包括劉嘉玲、李心潔、何超瓊、岑建勳、施南生、麥嘉、鄭文雅、黃百鳴、上山詩納、蔣怡、曾國祥、吳建豪、陳柏霖、柯震東、王陽明、王大陸等，星光熠熠。

張艾嘉升呢做奶奶　兒子王令塵娶內地超模游天翼

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張艾嘉讚游天翼孝順

升呢做奶奶的張艾嘉表示對游天翼非常滿意，讚對方乖巧和孝順，一早視對方為新抱，並對她的個人成就表稱讚，更開心形容自己︰「我畢業了，媽媽的工作交給新抱。」

而游天翼對於奶奶的支持感激不，稱張艾嘉經常提供機會讓兩人一同交流閱讀、觀賞電影等各個領域的藝術心得。她的指導和啟發在游天翼的個人成長和工作上起著重要的作用。

至於新郎王令塵透露，自己在紐約成功求婚的浪漫一刻，並在婚禮上播放了求婚影片，讓在場的賓客們共同分享這動人的時刻。更令人驚喜是，求婚戒指是王令塵親自設計的，彰顯出他對愛情的用心和創意。

撰文 : TOPick柴犬出動

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